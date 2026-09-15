realme 16 Pro Harry Potter Edition, ufficiale il design: arriva il 21 settembre

Chi ha passato gli anni a rileggere i libri della saga probabilmente ha già segnato la data sul calendario: Realme 16 Pro Harry Potter Edition è stato ufficializzato nei giorni scorsi e arriverà sul mercato il 21 settembre 2026, con una scocca che profuma di Hogwarts e una confezione pensata più per i collezionisti che per chi cerca semplicemente un telefono nuovo. L’annuncio è arrivato prima dei dettagli completi, come spesso accade, ma le immagini teaser diffuse dal produttore permettono già di capire dove si voglia andare a parare.

La collaborazione porta la firma di Warner Bros. Discovery e non è la prima volta che il marchio cinese gioca questa carta. L’anno scorso era toccato a Realme 15 Pro vestirsi da Game of Thrones, con la Limited Edition dedicata al Trono di Spade. Stavolta il riferimento cambia completamente atmosfera e si passa dai draghi alle bacchette magiche.

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Un design che cita il primo film della saga

La scelta estetica è quella di una finitura marrone con texture effetto pelle, attraversata da un motivo a rombi che rimanda alla scena degli scacchi dei maghi vista nel primo capitolo cinematografico. Al centro della scocca compaiono il simbolo di Hogwarts, completo degli stemmi delle quattro Case, e il logo Harry Potter posizionato subito sopra quello Realme. Nulla di casuale, insomma, ogni elemento ha un riferimento preciso.

La sorpresa più simpatica riguarda il modulo fotografico. La disposizione resta quella della versione standard di Realme 16 Pro, però i due obiettivi sono stati trasformati negli occhi di Edvige, la civetta di Harry, con un piccolo becco disegnato al centro. Sul bordo in metallo color oro, invece, c’è un’incisione laser con la scritta “Welcome to Hogwarts”. Dettagli piccoli, certo, ma è esattamente su quelli che questo tipo di edizioni speciali si gioca la partita.

Specifiche tecniche e la confezione a forma di baule

Sul fronte hardware non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto al modello base, anche se il produttore non ha ancora confermato tutto nel dettaglio. Si parla di uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e picco di luminosità dichiarato a 6500 nit, mentre il cuore del sistema sarebbe il SoC MediaTek Dimensity 7300 Max. Il capitolo autonomia è quello che colpisce di più, con una batteria da 7000 mAh abbinata alla ricarica rapida cablata da 80 W.

Per la parte fotografica, se le indiscrezioni verranno rispettate, ci sarà una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP affiancato da un ultragrandangolare da 8 MP, più una frontale da 50 MP. Sulla memoria l’ipotesi più accreditata è quella di una configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, taglio già proposto in India.

Il vero pezzo forte, però, sta nella scatola. Come era successo con l’edizione dedicata a Il Trono di Spade, anche qui la confezione speciale è stata progettata come un oggetto a sé: si ispira al baule scolastico di Harry visto nei film e contiene un kit di benvenuto di Hogwarts con lettera di ammissione, biglietto dell’Hogwarts Express, segnalibri con gli stemmi delle Case, cartoline con scene tratte dai film e una custodia per lo smartphone a tema. Realme ha precisato che questa versione della confezione sarà prodotta in 5000 unità.

Quando arriva e cosa manca ancora all’appello

Il lancio ufficiale è fissato per il 21 settembre 2026. Fino a quel momento restano fuori dal quadro due informazioni piuttosto importanti, ovvero il prezzo e i mercati in cui l’edizione speciale verrà effettivamente distribuita. Considerando la tiratura limitata della confezione da collezione, è probabile che la disponibilità non sia esattamente ampia.

Lo smartphone base, ricordiamo, era stato lanciato a febbraio, quindi questa versione a tema arriva a distanza di diversi mesi come operazione dedicata a un pubblico ben preciso. Realme 16 Pro Harry Potter Edition punta tutto sull’aspetto emotivo e sul richiamo della saga, con un hardware che resta quello già conosciuto e apprezzato nella fascia media.