Etichetta energetica per PC, l’UE inciampa sulle prime bozze

L’etichetta energetica per i computer è ufficialmente in cantiere a Bruxelles, e le prime bozze circolate hanno già sollevato più di un dubbio. La Commissione Europea sta lavorando a un sistema di classificazione simile a quello già introdotto per gli smartphone, con l’idea di dare a chi compra un portatile o un fisso qualche informazione in più rispetto alle solite schede tecniche piene di sigle. Il problema, emerso subito, è che quelle bozze risultano poco comprensibili proprio per il pubblico a cui dovrebbero parlare.

Il meccanismo è quello ormai familiare a chiunque abbia comprato una lavatrice o un frigorifero negli ultimi anni. Una scala di colori, una lettera che sintetizza l’efficienza, una serie di indicatori secondari che raccontano altri aspetti del prodotto. Sui grandi elettrodomestici il sistema ha funzionato abbastanza bene, tanto da diventare un riferimento quasi automatico nella scelta. Con i dispositivi elettronici la faccenda si complica, perché i parametri in gioco sono diversi e non sempre traducibili in un singolo voto.

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Cosa non ha convinto nei test con i consumatori

Le bozze sono state mostrate a un gruppo di consumatori, ed è lì che sono venute fuori le criticità. Il punto non è tanto la quantità di informazioni quanto la loro leggibilità immediata. Un’etichetta serve se viene capita in pochi secondi, davanti allo scaffale o durante uno scroll su un sito di e commerce. Se invece richiede uno sforzo interpretativo, il rischio è che finisca ignorata oppure, peggio, fraintesa.

È un tema tutt’altro che secondario per la Commissione Europea, che su questo genere di strumenti ha costruito buona parte della propria politica di trasparenza verso i cittadini. Un’etichetta confusa non solo manca l’obiettivo, ma può anche generare sfiducia verso il sistema stesso, con l’effetto paradossale di rendere meno efficaci anche le classificazioni che invece funzionano.

Il precedente degli smartphone e la strada che resta da percorrere

Il modello di riferimento sono le etichette energetiche degli smartphone, arrivate prima e già entrate nella quotidianità di chi acquista un telefono nuovo. Da lì nasce l’idea di estendere l’approccio ai computer, categoria che comprende macchine molto diverse tra loro, dai portatili sottili pensati per la mobilità ai desktop assemblati per lavori pesanti. Ricondurre tutto questo a una scala unica non è banale, e le prime versioni del documento sembrano confermarlo.

La fase attuale è ancora quella preparatoria, quindi c’è margine per correggere il tiro prima che il tutto diventi definitivo. I feedback raccolti nei test servono esattamente a questo, a smussare le parti più oscure e a capire quali indicatori abbiano davvero senso per chi compra. Il rischio opposto, cioè semplificare troppo e perdere informazioni utili, è altrettanto concreto.

Per i produttori si tratta comunque di un cambiamento che avrà ricadute pratiche, dalla progettazione alla comunicazione dei prodotti. Un’etichetta ben visibile sposta le scelte d’acquisto, e questo lo si è visto chiaramente nel settore degli elettrodomestici, dove le classi più basse sono progressivamente sparite dagli scaffali. Applicare la stessa logica al mondo dei PC significa toccare un mercato con dinamiche molto più rapide e cicli di rinnovo più brevi. Le bozze, per ora, restano sul tavolo dei tecnici di Bruxelles, con le osservazioni dei consumatori a fare da base per la prossima revisione.