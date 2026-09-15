Spyro: A Realm Beyond, nuove immagini per i 28 anni della saga

Il compleanno della serie diventa l’occasione perfetta per rivedere qualcosa di Spyro: A Realm Beyond, il nuovo capitolo firmato Toys for Bob che sarà pubblicato da Xbox Game Studios. Nessun trailer di gameplay, nessuna data, ma un piccolo pacchetto di immagini inedite e un breve video celebrativo che mettono sul tavolo qualche indizio in più sul ritorno del draghetto viola. Sono passati 28 anni dal lancio del primo capitolo, un numero che pesa parecchio se si pensa a quanto poco si è visto del personaggio in tutto questo tempo.

Perché il punto è proprio questo. L’ultimo capitolo originale della saga risale sostanzialmente al 2008, e da allora il marchio è riemerso solo grazie a Spyro: Reignited Trilogy, la raccolta rimasterizzata arrivata nel 2018. Tradotto: chi aspetta un gioco davvero nuovo aspetta da quasi vent’anni. L’attesa attorno a questo progetto, quindi, non nasce da un capriccio nostalgico ma da un vuoto lunghissimo.

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Cosa mostrano davvero le nuove immagini

Onestà prima di tutto, il materiale diffuso per l’anniversario non svela chissà cosa. Il video è poco più di una cartolina animata, una festa a tema che celebra il 28° compleanno del protagonista, simpatica e nulla di più. Le immagini invece qualche informazione la offrono, anche se gli stessi sviluppatori le presentano come lavori ancora in corso, quindi soggette a cambiamenti. Le due più interessanti riguardano le ambientazioni. Si vede Arcadian Vale, una distesa verde attraversata dalle rovine di un’antica civiltà, con archi e strutture che spuntano tra la vegetazione. È esattamente il tipo di scenario che invita a prendere quota e a esplorare senza fretta, tra bellezze naturali e architetture consumate dal tempo. Un ambiente pensato per il volo libero, insomma, che nella tradizione della serie è sempre stato uno degli ingredienti più riconoscibili.

Le altre immagini mostrano Spyro insieme ad altri personaggi e, soprattutto, quella che il team definisce una figura misteriosa. Nessun nome, nessun ruolo dichiarato, ma la scelta di presentarla proprio adesso lascia intuire che avrà un peso non secondario nella storia del nuovo capitolo. Un teaser vero e proprio, di quelli costruiti per far parlare senza dire niente.

Volo, livelli e le ambizioni di Toys for Bob

Il discorso sul sistema di volo e sulla costruzione dei livelli è già stato affrontato dal team in passato, ed è uno degli aspetti su cui si concentra l’attenzione di chi segue il progetto. Le nuove immagini vanno in quella direzione, mostrando spazi aperti e verticalità, anche se manca ancora il pezzo più importante del puzzle, cioè vedere il gioco in movimento e capire come si comporta il draghetto tra le mani di chi gioca.

Toys for Bob ha annunciato il titolo durante l’Xbox Games Showcase del giugno 2026, con un lancio previsto su PC, Xbox, PS5 e Nintendo Switch 2. Una distribuzione ampia, che va oltre il perimetro delle sole piattaforme Microsoft nonostante l’etichetta Xbox Game Studios sulla copertina. E c’è anche un’ambizione dichiarata dallo studio: questo capitolo potrebbe essere il primo di tanti altri, una speranza espressa apertamente dal team, che evidentemente non guarda al progetto come a un’operazione isolata.

Per ora resta questo, un anniversario festeggiato con qualche scorcio e un video leggero. Il materiale legato al gameplay arriverà più avanti, e sarà quello il momento in cui capire quanto Spyro: A Realm Beyond riesca a rimettere in piedi la formula che aveva reso celebre la serie sulla prima PlayStation, aggiornandola a quello che ci si aspetta oggi da un platform tridimensionale. Le rovine di Arcadian Vale, intanto, restano il biglietto da visita più concreto di questo ritorno.