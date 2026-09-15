Oppo F35 Pro, prima immagine svela il design e le tre colorazioni

Da qualche giorno circola in rete una prima immagine che mostra Oppo F35 e Oppo F35 Pro, i due medio gamma che il produttore cinese starebbe preparando per il mercato indiano, e che secondo le indiscrezioni potrebbero portare in dote una batteria da 10.000 mAh sul modello Pro. Nulla di ufficiale, sia chiaro, perché al momento Oppo è concentrata sul lancio in Cina dei flagship della serie Find X10 e non ha detto una parola sulla nuova famiglia di fascia media. Però l’immagine trapelata mostra design e colorazioni, e basta uno sguardo per capire quale strada abbia scelto l’azienda.

La prima cosa che salta all’occhio è la distanza estetica tra i due modelli, che di solito nelle serie di fascia media viene ridotta al minimo per contenere i costi. Qui invece Oppo F35 Pro e il fratello minore sembrano parlare due linguaggi diversi, almeno sul retro. Il Pro adotta un modulo fotografico asimmetrico, una sorta di plateau rialzato che occupa una porzione generosa della scocca e che presenta il lato inferiore leggermente curvo. Un’impostazione che richiama da vicino quanto visto sulle ultime due generazioni di iPhone Pro, con quel blocco che attraversa buona parte della larghezza del telefono.

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Tre colori per il Pro, un’estetica più sobria per il modello base

Nell’immagine Oppo F35 Pro compare in tre tonalità: marrone, arancione e azzurro. Scelte che escono dal seminato rispetto ai soliti nero e argento, e che suggeriscono una volontà precisa di farsi notare sugli scaffali indiani, dove la concorrenza nella fascia media è particolarmente feroce. Il modello standard, Oppo F35, punta invece su qualcosa di più discreto: un visore a pillola che ospita le due fotocamere posteriori, molto più contenuto rispetto al plateau del Pro. Il riferimento visivo in questo caso è iPhone Air, quella linea estetica che Apple ha poi ripreso anche su iPhone Duo.

Entrambi i modelli condividono però un elemento che potrebbe rivelarsi il vero tratto distintivo della serie, ovvero le finiture particolari applicate alla back cover nella maggior parte delle colorazioni disponibili. Non si tratta del solito vetro lucido o della classica finitura satinata, ma di lavorazioni vere e proprie che spaziano da dettagli floreali a motivi che richiamano le onde. Un tipo di attenzione al design che non si vede spesso su prodotti di questo segmento, dove di norma si taglia proprio sulle rifiniture estetiche per tenere il prezzo sotto controllo.

La questione batteria e il posizionamento sul mercato indiano

Il dato più interessante riguarda l’autonomia. Le voci parlano di una batteria da 10.000 mAh per Oppo F35 Pro, un valore che, se confermato, collocherebbe il dispositivo su un piano molto diverso rispetto alla media del settore. Numeri del genere sono diventati più comuni negli ultimi tempi grazie alle celle al silicio carbonio, che permettono di aumentare la densità energetica senza far lievitare lo spessore, ma restano comunque eccezionali.

La serie F di Oppo è storicamente pensata per l’India, un mercato dove il rapporto tra prezzo e specifiche conta più del marchio e dove gli utenti mettono l’autonomia in cima alla lista delle priorità. Puntare su una batteria di quelle dimensioni avrebbe quindi una logica commerciale piuttosto evidente, soprattutto in un momento in cui i produttori cinesi si contendono ogni singolo punto di quota di mercato.

Per ora, però, tutto resta nel campo delle indiscrezioni. Oppo non ha confermato né le specifiche né una finestra di lancio per Oppo F35 e Oppo F35 Pro, e l’unica certezza è l’immagine che mostra i due dispositivi nelle rispettive colorazioni.