Disney+ cambia i termini: pubblicità anche nei piani senza spot

I nuovi termini di servizio Disney+ sono arrivati via email agli abbonati italiani nelle ultime ore, ed entrano in vigore trenta giorni dopo la ricezione del messaggio. Dentro quel documento, che in pochi leggeranno per intero, ci sono modifiche che riguardano pubblicità, ad-blocker, VPN, pagamenti e disdette. Il punto più interessante, soprattutto per chi ha sottoscritto un piano Standard o Premium, sta proprio nel capitolo dedicato agli spot.

La sezione 1.1(e) parla chiaro: tutti i Piani di Abbonamento, senza eccezioni, possono includere contenuti promozionali, sponsorizzazioni e pubblicità prima e dopo la riproduzione dei contenuti, nei canali, negli eventi in diretta o in differita e nei contenuti dei servizi di terze parti. Detto così suona pesante, ma conviene capire cosa cambia davvero nella visione quotidiana.

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Disney+: cosa vedranno gli abbonati ai piani senza pubblicità

Le interruzioni a metà film o a metà episodio, quelle che spezzano la visione e fanno più rumore, restano riservate al piano Standard con Pubblicità. Chi paga Standard o Premium non troverà spot in mezzo a una serie. Quello che può comparire, e in molti casi già compariva, è altro: trailer di altri titoli Disney prima dell’avvio del contenuto, loghi degli sponsor con la dicitura “offerto da”, stacchi pubblicitari durante le dirette e gli eventi live, promozioni all’interno dei canali di terze parti raggiungibili dalla piattaforma.

Qui sta il nodo. Disney+ applicava già queste pratiche dal 2023, da quando ha introdotto i tre piani di abbonamento, ma le segnalava con disclaimer nelle note a piè di pagina e nelle pagine del Centro Assistenza. Con questo aggiornamento quelle indicazioni informali diventano una clausola contrattuale vincolante, comunicata a tutti gli abbonati con trenta giorni di preavviso per scegliere se accettare o disdire. Non è la stessa operazione fatta da Amazon Prime Video nel 2024, quando sono arrivati spot veri e propri dentro i film anche per chi pagava il piano base, con un sovrapprezzo per eliminarli. Disney+ non sta seguendo quella strada. Sta mettendo nero su bianco qualcosa che prima viveva in una nota a margine.

Ad-blocker e VPN, le regole diventano più dure

Il resto del documento scende sul piano pratico. Gli ad-blocker sono vietati in modo esplicito: chi li utilizza rischia la sospensione dell’account, il blocco dell’accesso ai contenuti oppure il trasferimento forzato verso un piano equivalente. Stesso discorso per le VPN, già fuori dalle regole in passato, ora ribadite con parole molto meno ambigue.

Cambiano anche alcune scadenze. Il preavviso per le variazioni di prezzo passa da 28 a 30 giorni. In caso di downgrade forzato del piano, per esempio da 4K a 1080p, l’abbonato ha diritto a un rimborso proporzionale, e questo viene messo per iscritto. C’è poi un dettaglio sui pagamenti che vale la pena tenere a mente: se il metodo principale non va a buon fine, Disney può addebitare l’importo su eventuali carte secondarie salvate nell’account. Gli account rimasti inattivi per più di un anno, invece, possono essere cancellati.

Come disdire entro la scadenza

Chi non intende accettare le nuove condizioni ha trenta giorni dalla ricezione dell’email per procedere con la disdetta. Per i piani annuali, quelli che a rigore scadrebbero più avanti, esiste la possibilità di uscire prima della scadenza naturale contattando il supporto per telefono oppure via chat. La cancellazione non è immediata nel senso stretto del termine: diventa effettiva alla fine del periodo di fatturazione in corso, quindi il servizio resta accessibile fino a quel momento.

Tradotto per chi non ha voglia di aprire il PDF dei termini, la novità non è un cambio radicale dell’esperienza di visione su Disney+, ma un irrigidimento delle regole scritte. Le pratiche pubblicitarie già in uso diventano formalmente parte del contratto, e allo stesso tempo la piattaforma si dà strumenti più chiari per intervenire su chi aggira le limitazioni geografiche o blocca gli annunci. I trenta giorni di preavviso valgono per tutti, e partono dal momento in cui l’email è arrivata nella casella di posta.