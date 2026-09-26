Caricatore Google USB-C 45W a 18,49 euro, sconto del 47%

Chi ha un Pixel in tasca conosce bene la trafila degli accessori originali venduti a parte, e per questo il caricatore Google USB-C 45W in offerta su Amazon a 18,49 euro merita un minimo di attenzione: il listino ufficiale è di 34,99 euro, quindi lo sconto arriva al 47% e il risparmio netto è di 16,50 euro. Un taglio di prezzo del genere riporta l’alimentatore praticamente al suo minimo storico, e sugli accessori firmati Mountain View non capita spessissimo. Il prodotto, va detto, non è una novità assoluta: era stato presentato ad agosto 2024 insieme alla serie Pixel 9 e da allora ha raccolto oltre 1.350 recensioni verificate con una media di 4,8 stelle.

Cosa c’è dentro il caricatore Google USB-C 45W

La parte interessante sta nello standard supportato, cioè USB Power Delivery 3.1 abbinato alla tecnologia Programmable Power Supply, più conosciuta con la sigla PPS. Tradotto in termini semplici, il telefono e il caricatore si parlano continuamente durante la ricarica e aggiustano tensione e corrente in base a quello che serve in quel momento. Il vantaggio è doppio: meno energia sprecata e, soprattutto, meno calore accumulato, che sui telefoni resta il nemico numero uno della batteria nel lungo periodo.

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Sui numeri concreti la differenza rispetto al vecchio alimentatore da 30W si sente. Google Pixel 9 Pro XL arriva al 70% in mezz’ora, mentre con i modelli più recenti della gamma Pixel 11 si sale al 75% in 30 minuti per il Pro XL e si resta al 55% in 30 minuti per il Pro standard. Cifre che raccontano un lavoro di ottimizzazione fatto più sul dialogo tra dispositivo e alimentatore che sulla potenza bruta.

La compatibilità è pensata per coprire tutto l’ecosistema Made by Google e anche qualcosa in più. Nell’elenco entrano gli smartphone Pixel a partire da Pixel 2, le Pixel Buds, Pixel Tablet, i laptop certificati USB PD, le videocamere Nest e in generale qualsiasi dispositivo USB-C di terze parti, iPhone compresi. Insomma, un mattoncino unico che copre buona parte dei dispositivi che girano per casa.

Materiali, sostenibilità e i limiti da tenere presenti

Sul fronte costruttivo la scocca è in policarbonato ignifugo, con quel design compatto e un po’ anonimo nella colorazione Bianco ghiaccio che è diventata la firma estetica degli accessori Google. C’è anche un occhio alla sostenibilità, tema su cui l’azienda insiste da qualche anno: il 47% della plastica impiegata è riciclata. Dettaglio non enorme, ma coerente con la direzione presa.

Utile invece il range di tensione in ingresso, che va da 100 a 240V. Significa che funziona praticamente in qualunque paese del mondo senza bisogno di trasformatori, basta l’adattatore per la presa quando si viaggia fuori dall’Europa.

Due cose però vanno messe sul tavolo prima dell’acquisto. La prima è che il cavo USB-C non è incluso nella confezione, quindi chi non ne ha già uno di qualità adeguata dovrà procurarselo a parte. La seconda è che c’è una sola porta, il che esclude la possibilità di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Per chi cerca una stazione multipla da scrivania, quindi, la strada è un’altra.

L’offerta su Amazon

Il passaggio da 34,99 euro a 18,49 euro rende il conto piuttosto semplice: a quella cifra un alimentatore originale costa quanto o meno di molte alternative generiche di qualità incerta, e con un accessorio che gestisce potenza elettrica la provenienza conta. La disponibilità è diretta su Amazon.it, con spedizione rapida per chi ha un abbonamento Prime attivo.

Fonte: TecnoAndroid