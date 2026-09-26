Pioggia di meteore di due mesi e Nettuno al massimo splendore

Una pioggia di meteore destinata a durare circa due mesi è appena cominciata, e nello stesso periodo Nettuno si trova nella fase in cui brilla di più. Per chi ama guardare in alto, il calendario delle prossime settimane si presenta insolitamente ricco. Gli spettacoli celesti in arrivo sono diversi e gli astrofili dilettanti avranno parecchie occasioni per godersi il cielo, senza bisogno di aspettare un singolo appuntamento concentrato in una sola notte.

Pioggia di meteore: uno sciame che non ha fretta

La particolarità di questo sciame meteorico sta proprio nella sua durata. Non si tratta di un evento lampo, di quelli che costringono a puntare la sveglia nel cuore della notte sperando che le nuvole non rovinino tutto. Qui la finestra è ampia, si parla di circa due mesi di attività, e questo cambia parecchio le cose per chi osserva il cielo notturno per passione.

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Avere tanto tempo a disposizione significa poter scegliere la serata giusta con calma. Se una notte il meteo non collabora, ce ne saranno altre. Se gli impegni della settimana non lasciano spazio, si può rimandare senza perdere l’occasione. È un vantaggio non da poco, soprattutto per chi si avvicina all’osservazione astronomica da poco e non ha ancora l’abitudine di pianificare ogni uscita nei minimi dettagli.

La pioggia di meteore è appena partita, quindi il periodo utile è tutto davanti. Un dettaglio che rende le prossime settimane particolarmente interessanti per chiunque voglia provare a cogliere qualche scia luminosa attraversare il buio.

Nettuno al massimo della luminosità

Come se non bastasse, lo stesso arco di tempo coincide con un momento favorevole per Nettuno. Il pianeta si trova infatti nella condizione in cui appare più brillante, e questo lo rende un obiettivo più accessibile rispetto al solito per chi dispone di un minimo di attrezzatura e di un po’ di pazienza.

La sovrapposizione dei due fenomeni è ciò che rende questa fase così allettante. Da una parte le meteore, che regalano quel tipo di emozione immediata legata all’imprevisto. Dall’altra un pianeta lontano che, proprio adesso, offre la sua versione migliore a chi decide di cercarlo. Due esperienze molto diverse tra loro, che però possono convivere nella stessa uscita serale sotto le stelle.

Fonte: TecnoAndroid