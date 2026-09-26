Google Home cambia accento da solo: il bug su Nest Doorbell

Capita che Google Home si metta a parlare con un accento che nessuno ha chiesto, e non è uno scherzo né una nuova funzione nascosta. Diversi utenti hanno notato che l’assistente, nel momento esatto in cui deve dire qualcosa a proposito di Nest Doorbell, abbandona la lingua impostata e passa all’inglese americano. Poi, finita la frase sul campanello, torna tranquillamente a comportarsi come prima. Un dettaglio che fa sorridere, ma che nella pratica risulta piuttosto fastidioso.

La prima segnalazione arriva da un utente francese, residente in Francia, che su Reddit ha raccontato la scena: Gemini risponde normalmente, tutto liscio, finché il discorso non tocca il campanello smart. A quel punto la voce cambia registro, come se qualcuno avesse premuto un interruttore. Nessuna impostazione toccata, nessun dialetto modificato a mano. Semplicemente succede.

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Il bug non riguarda soltanto la Francia

Poco dopo la prima segnalazione ne sono arrivate altre, da parti diverse del mondo. Regno Unito e Paesi Bassi, per esempio, dove gli utenti hanno descritto lo stesso identico comportamento. E qui la faccenda si fa ancora più curiosa, perché nei Paesi Bassi il cambio di accento è stato notato anche in un contesto che con il campanello non c’entra nulla: gli avvisi provenienti da una lavatrice Bosch collegata all’ecosistema. Stessa dinamica, stessa improvvisa virata verso l’inglese americano. Il filo conduttore sembra proprio questo, ovvero la presenza di determinati dispositivi collegati a Google Home. Per tutto il resto delle interazioni quotidiane, l’assistente continua a usare la lingua configurata senza battere ciglio. Il problema si manifesta soltanto quando entra in gioco un apparecchio specifico, come se le informazioni relative a quel prodotto arrivassero da un canale diverso, già impostato in inglese, e l’assistente le leggesse così come le trova.

Chi convive con case piene di dispositivi connessi sa bene quanto queste stranezze possano diventare irritanti nel tempo. Non è un malfunzionamento che blocca qualcosa, il campanello continua a funzionare, gli avvisi arrivano, la lavatrice completa il ciclo. È più una stonatura, una piccola crepa nell’esperienza d’uso che ci si aspetta da un sistema costruito per essere invisibile e naturale.

Google conferma e lavora alla correzione

La discussione ha attirato l’attenzione di Google, che è intervenuta direttamente attraverso un account ufficiale. La risposta dell’azienda è stata abbastanza diretta: il problema è noto, i tecnici ci stanno lavorando, la correzione arriverà. Quello che ancora manca è la parte concreta, cioè l’aggiornamento vero e proprio. Al momento non è stato distribuito alcun fix, quindi chi sta vivendo la situazione dovrà semplicemente conviverci ancora per un po’.

Sulle cause non ci sono certezze assolute, ma un sospetto piuttosto ragionevole sì. L’ipotesi più accreditata punta all’aggiornamento di Google Home rilasciato a settembre, quello che ha portato con sé una serie di modifiche legate a Gemini for Home. Un intervento importante sotto il cofano, il tipo di cambiamento che spesso si porta dietro effetti collaterali difficili da prevedere in fase di test. La gestione delle voci e delle lingue è una di quelle aree dove basta poco per far saltare l’equilibrio.

Nel frattempo non esistono soluzioni alternative segnalate dagli utenti, nessun trucco per forzare l’assistente a mantenere l’accento corretto quando parla di Nest Doorbell. Cambiare lingua nelle impostazioni non risolve, perché il bug si manifesta comunque su quello specifico tipo di risposta. L’unica strada resta aspettare che l’aggiornamento correttivo venga distribuito.

Fonte: TecnoAndroid