Intelligenza artificiale a scuola: un docente su quattro la usa

L’intelligenza artificiale è entrata nelle aule italiane anche dal lato della cattedra, e i numeri iniziano a dirlo con una certa chiarezza: un insegnante su quattro la usa per preparare lezioni e verifiche. Un quarto del corpo docente, quindi, che ormai apre un chatbot come si aprirebbe un manuale o un vecchio quaderno di appunti. Il dato resta comunque sotto la media dei Paesi OCSE, ferma al 36%, ma racconta un cambiamento che non ha avuto bisogno di circolari o piani ministeriali per prendere piede.

A fotografare il fenomeno è stata un’indagine della startup italiana AIDAPT, realizzata insieme a Sanoma, che ha passato al setaccio 77.000 messaggi scambiati da oltre 5.000 insegnanti italiani con un assistente AI pensato per la didattica. Non un sondaggio con domande e risposte, quindi, ma l’analisi di conversazioni reali, quelle che i docenti hanno avuto davvero mentre preparavano il lavoro per il giorno dopo. Ed è proprio questo a rendere il quadro interessante, perché mostra le abitudini concrete più che le intenzioni dichiarate.

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A cosa serve davvero l’AI sulla cattedra

Dall’elaborazione dei dati emerge una distribuzione abbastanza netta delle richieste. La fetta più grande, il 29%, riguarda la preparazione di verifiche, prove, test ed esercizi. Subito dopo, con il 24%, arriva la costruzione di lezioni e percorsi didattici. Un altro 11% se ne va nella creazione di mappe, schemi e riassunti, mentre il 7% è dedicato ai materiali pensati per alunni con difficoltà di apprendimento. Il restante 29% rientra in un uso generico ed esplorativo, quello di chi sta ancora capendo cosa può chiedere e cosa no.

Detto in altri termini, la maggior parte del tempo passato a dialogare con un assistente digitale finisce nella parte più ripetitiva e faticosa del mestiere. Preparare venti varianti di un test, riorganizzare una spiegazione, sintetizzare un capitolo in uno schema leggibile. Tutte cose che prima richiedevano serate intere e che oggi possono essere sgrossate in pochi minuti. La scuola italiana ci arriva senza troppo clamore, quasi in sordina.

Il problema non è l’uso, è il come

L’aspetto più delicato, però, non riguarda le percentuali. Riguarda il fatto che l’intelligenza artificiale viene adottata quasi sempre in autonomia, senza una programmazione condivisa tra colleghi e soprattutto senza una formazione adeguata alle spalle. Ognuno per sé, insomma, con risultati che dipendono in larga parte dalla curiosità personale e dalla dimestichezza con gli strumenti.

È una differenza che pesa. Perché uno stesso assistente può produrre un ottimo esercizio calibrato sulla classe oppure un testo generico e pieno di imprecisioni, e distinguere tra i due casi richiede competenze che nessuno sta insegnando in modo strutturato. Il rischio, quando manca un quadro comune, è che la qualità del materiale didattico diventi una lotteria.

Va anche detto che l’AI a scuola non è solo la storia dei compiti copiati dagli studenti, quella su cui si è discusso per mesi. Sul versante opposto della cattedra è una risorsa concreta per la preparazione del materiale didattico, uno strumento capace di alleggerire davvero il carico di lavoro dei docenti, a patto che venga usato con consapevolezza e con un livello di conoscenza sufficiente a riconoscerne i limiti.

Fonte: TecnoAndroid