Risonanza magnetica: spia dell’Alzheimer fino a 7 anni prima

La risonanza magnetica potrebbe intercettare i segnali dell’Alzheimer molto prima che la malattia si manifesti, e con un anticipo che sorprende. Le immagini cerebrali mostrano infatti un ispessimento della corteccia che precede l’accumulo di beta amiloide, la proteina considerata uno dei marchi di fabbrica della patologia, fino a sette anni prima. Un dettaglio che ribalta parecchie aspettative, perché per anni l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulle placche proteiche come primo campanello d’allarme.

Il punto interessante è proprio la sequenza temporale. Non si tratta di una diagnosi precoce ottenuta osservando la stessa cosa con strumenti più sensibili, ma di un fenomeno diverso, che arriva prima e che si vede con una tecnica di imaging ormai diffusa in qualsiasi ospedale. La corteccia cerebrale, cioè lo strato più esterno del cervello, quello coinvolto nel ragionamento, nella memoria e nel linguaggio, mostra un cambiamento di spessore. E lo mostra quando la beta amiloide non si è ancora depositata in quantità rilevabili.

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Risonanza magnetica Alzheimer: perché un ispessimento e non un assottigliamento

Chi ha una minima familiarità con il tema dell’Alzheimer si aspetterebbe il contrario. L’immagine mentale classica è quella di un cervello che perde tessuto, che si restringe, che si consuma. E in effetti nelle fasi conclamate della malattia l’atrofia è evidente. Qui invece la risonanza magnetica registra un aumento dello spessore corticale, non una riduzione, e lo registra in una finestra temporale molto anticipata rispetto a tutto il resto.

Un ispessimento può sembrare un segnale positivo, quasi rassicurante, ma nel contesto delle malattie neurodegenerative le cose funzionano diversamente. Cambiamenti strutturali di questo tipo vengono spesso letti come reazioni del tessuto cerebrale a qualcosa che sta già accadendo sotto la superficie, una specie di risposta prima che il danno diventi visibile e irreversibile. La corteccia, insomma, reagisce. Poi arriva la beta amiloide. Poi, molto più avanti, arrivano i sintomi.

Cosa cambia per la diagnosi

La ricaduta pratica più immediata riguarda gli strumenti. Individuare la beta amiloide richiede oggi esami specifici, come la tomografia a emissione di positroni o l’analisi del liquido cerebrospinale, procedure costose, poco disponibili e in un caso anche invasive. La risonanza magnetica, al contrario, è una tecnologia già presente ovunque, non prevede radiazioni e viene utilizzata di routine per decine di altre ragioni cliniche.

Se un segnale affidabile dell’Alzheimer può essere colto da una macchina che si trova in qualunque reparto di radiologia, il discorso sullo screening cambia natura. Sette anni sono un margine enorme quando si parla di una malattia che, al momento della diagnosi clinica, ha già prodotto danni difficili da recuperare. Tutto il dibattito sulle terapie che agiscono sulle placche proteiche ruota intorno a questo problema: arrivare tardi significa intervenire quando buona parte del lavoro distruttivo è stato fatto.

Una finestra temporale ancora da capire

Resta il fatto che un cambiamento strutturale visibile in un’immagine non equivale automaticamente a una diagnosi. L’ispessimento della corteccia è un indizio, non una sentenza, e distinguere i casi che evolveranno davvero verso l’Alzheimer da quelli che non lo faranno è un lavoro che richiede tempo e verifiche su popolazioni ampie. Le variazioni individuali nel cervello umano sono notevoli, e trasformare un segnale statistico in un test utilizzabile su singole persone è un passaggio tutt’altro che scontato.

C’è poi una questione più concettuale. Se le modifiche strutturali precedono l’accumulo della beta amiloide, la sequenza degli eventi che porta alla malattia potrebbe essere diversa da come è stata raccontata finora. Le placche proteiche resterebbero un elemento centrale, ma non necessariamente il primo della catena. E questo, per la ricerca sui trattamenti, non è un dettaglio marginale, perché individuare il punto giusto in cui intervenire dipende esattamente dalla comprensione dell’ordine con cui le cose accadono dentro il cervello.

Fonte: TecnoAndroid