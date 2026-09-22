Sky Mobile diventa MVNO dal 23 settembre, si parte da 7,90 euro

Sky Mobile cambia pelle e lo fa sul serio, perché dal 23 settembre il servizio di telefonia della pay tv non sarà più un’etichetta appoggiata a qualcun altro ma un vero e proprio operatore mobile virtuale, un MVNO gestito direttamente da Sky. Il nuovo listino parte da 7,90 euro al mese e mette sul piatto due piani, entrambi con connettività 5G. La rete, invece, resta quella di sempre, ovvero l’infrastruttura Fastweb + Vodafone, nata dalla partnership tra le due aziende.

Il passaggio non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori. Diventare MVNO significa che Sky controlla in prima persona offerte, condizioni commerciali e rapporto con chi sottoscrive un piano, senza dover passare da intermediari. Tradotto in pratica, più libertà di muoversi sui prezzi e più margine per costruire pacchetti su misura.

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Cosa cambia con il nuovo Sky Mobile

Il nuovo listino Sky Mobile si articola su due proposte che condividono la stessa base: minuti illimitati, 200 SMS e rete 5G. La differenza la fa il traffico dati incluso, che varia a seconda del piano scelto. E qui arriva il punto interessante per chi ha già un abbonamento in casa: per i clienti Sky cambiano sia la quantità di giga a disposizione sia le promozioni attivabili, con condizioni pensate per premiare chi è nel perimetro dell’azienda da tempo.

L’idea di fondo è tenere insieme i pezzi. Da una parte Sky Wifi per la connettività fissa, dall’altra Sky TV con i contenuti e le app, in mezzo il mobile che fino a ieri viaggiava un po’ per conto suo. Ora l’obiettivo dichiarato è farli funzionare come un unico ecosistema, dove passare da un servizio all’altro diventa più naturale e, soprattutto, più conveniente per chi li utilizza tutti.

Le parole dell’amministratore delegato

A spiegare la logica dell’operazione è stato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita. Come operatore MVNO ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni”, ha dichiarato.

Duilio ha aggiunto che il cambio di modello permetterà a Sky di rafforzare ulteriormente la propria proposta commerciale, mettendo insieme contenuti, applicazioni e connettività fissa e mobile dentro lo stesso perimetro. Un modo per dire che la telefonia non sarà più un accessorio ma un pezzo strutturale del pacchetto.

Rete Fastweb + Vodafone e prezzi di partenza

Sul fronte tecnico non ci sono sorprese. La copertura continuerà ad appoggiarsi all’infrastruttura Fastweb + Vodafone, quindi chi già utilizza il servizio non dovrebbe percepire differenze in termini di qualità del segnale o velocità di navigazione. Cambia il soggetto che gestisce il rapporto commerciale, non l’antenna a cui si aggancia il telefono.

Il prezzo d’ingresso fissato a 7,90 euro al mese colloca la proposta in una fascia piuttosto aggressiva del mercato degli operatori virtuali, soprattutto considerando che il 5G è incluso già dal piano base insieme ai minuti illimitati. Per chi arriva da fuori, insomma, la soglia d’accesso è bassa. Per chi invece è già cliente, il vantaggio si gioca tutto sulle promozioni riservate e sul traffico dati aggiuntivo rispetto al listino standard.

La data da segnare resta quella del 23 settembre, giorno in cui il nuovo Sky Mobile sarà effettivamente disponibile con la sua veste da operatore virtuale.

Fonte: TecnoAndroid