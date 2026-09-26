Google Home apre agli agenti AI con MCP: cosa cambia in casa

Chi possiede un termostato Nest o una manciata di lampadine smart avrà presto un modo diverso di parlare con la propria casa, perché Google Home apre le porte agli agenti AI attraverso il protocollo MCP. L’azienda di Mountain View ha annunciato l’accesso preliminare al suo server MCP (Model Context Protocol) dedicato all’ecosistema domestico, una mossa che sposta il controllo dei dispositivi dalle app tradizionali direttamente nelle mani di assistenti capaci di ragionare e agire. Tutti gli agenti che supportano lo standard, da Google Antigravity a Claude, passando per Hermes e OpenClaw, potranno interagire con i dispositivi connessi e con la cronologia degli eventi registrati in casa.

Fino a oggi il funzionamento era abbastanza lineare. Si apriva l’app, oppure si dava un comando vocale a Gemini, e l’utente decideva cosa doveva succedere: accendere il riscaldamento a un’ora precisa, far comparire sullo smartphone lo streaming video quando qualcuno suona al campanello. Un rapporto uno a uno, richiesta e risposta. Con il supporto a MCP il meccanismo cambia natura, perché gli agenti AI possono analizzare quello che accade tra le mura domestiche e rispondere a domande su quanto è avvenuto.

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Cosa possono fare davvero gli agenti dentro casa

Gli esempi elencati da Google aiutano a capire la portata della cosa. Il primo riguarda l’analisi delle videocamere di sicurezza: basta chiedere all’assistente cosa hanno combinato i ragazzi appena rientrati da scuola e il sistema restituisce un riepilogo delle attività, mettendo insieme le riprese di tutte le telecamere presenti e mostrando poi i filmati corrispondenti. Non un elenco di notifiche da scorrere, ma un racconto sintetico.

Poi c’è la cronologia domestica, che diventa una fonte di dati interrogabile in linguaggio naturale. L’agente può attingere allo storico degli stati dei dispositivi per capire quanti cicli di lavaggio sono stati fatti nell’arco di una settimana, oppure quante ore le luci sono rimaste accese. Informazioni che esistevano già, sparse, ma che nessuno aveva voglia di andare a cercare a mano.

Interessante anche la comunicazione al contrario. Se l’agente sta portando avanti un’attività asincrona o proattiva, può farsi sentire tramite l’altoparlante Google Home con un messaggio audio a operazione conclusa. Quindi non solo l’utente chiede e il sistema esegue, ma anche il sistema che riferisce quando ha finito. L’ultimo scenario riguarda la creazione di una dashboard personalizzata, costruita dall’agente su misura, con una panoramica della casa intelligente organizzata secondo le esigenze di chi la usa.

Requisiti, disponibilità e il nodo dell’abbonamento

La parte meno entusiasmante è la distribuzione. Home MCP arriva in accesso preliminare solamente negli Stati Uniti e soltanto in lingua inglese, riservato a chi ha sottoscritto Google Home Premium Advanced, il piano che costa EUR 17 al mese, circa 18 euro. Una scelta che colloca la funzione nella fascia alta dell’offerta, almeno in questa fase iniziale, e che lascia fuori chi si accontenta delle funzioni base dell’ecosistema.

Google ha predisposto una pagina dedicata con i requisiti minimi e le istruzioni per configurare il server MCP e collegarlo ai client o alle app AI. La procedura richiede quindi un minimo di attenzione tecnica, perché l’agente va autorizzato a dialogare con la casa e non si tratta di un interruttore da attivare al volo.

Il punto interessante resta l’adozione di uno standard aperto. Scegliendo MCP, Google non lega la smart home a un solo assistente proprietario ma la rende raggiungibile da qualsiasi agente compatibile, Claude compreso. Una porta lasciata aperta, con tutto ciò che questo comporta in termini di gestione dei dispositivi per conto dell’utente.

Fonte: TecnoAndroid