Apple Watch Series 12 in ceramica: ripararlo costa più rispetto a Ultra 4

Chi ha scelto la versione in ceramica di Apple Watch Series 12 farebbe bene a dare un’occhiata al listino delle riparazioni fuori garanzia, perché le cifre sono decisamente più alte di quanto ci si potrebbe aspettare. Apple ha rimesso in produzione la cassa in ceramica dopo anni di assenza, ma il materiale ha un costo, e non solo al momento dell’acquisto. Senza AppleCare+, sistemare un danno diverso dalla batteria significa mettere sul piatto circa 550 euro, una somma che avvicina pericolosamente il conto della riparazione a quello di un orologio nuovo.

La voce che Apple chiama genericamente “altri danni” copre praticamente qualsiasi intervento che non riguardi la batteria. Per quest’ultima, invece, il prezzo resta molto più contenuto, intorno ai 90 euro. La particolarità sta nel confronto interno alla gamma, perché la ceramica costa più di qualsiasi altra variante, compresa quella che sulla carta dovrebbe essere la più robusta e la più costosa da mettere in ordine.

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Riparare la ceramica costa più di Apple Watch Ultra 4

Il paragone più interessante riguarda Apple Watch Ultra 4, che per la stessa tipologia di riparazione richiede circa 500 euro senza copertura AppleCare+. Una cifra già alta, tra l’altro cresciuta di circa 45 euro rispetto al modello precedente, ma comunque inferiore a quella della ceramica. Chi invece possiede un Series 12 in alluminio con connettività cellulare, nella stessa misura, se la cava con circa 320 euro. La differenza è netta e racconta bene quanto pesi la scelta del materiale sul lungo periodo.

Il quadro diventa ancora più curioso guardando i prezzi di listino. I modelli in ceramica di Series 12, disponibili nelle finiture Pearl White e Night Blue, partono da circa 825 euro, mentre Ultra 4 attacca da circa 735 euro. Quindi l’orologio più caro da comprare è anche il più caro da riparare, con un divario che si allarga invece di ridursi. Un dettaglio che vale la pena considerare prima di firmare l’acquisto, soprattutto per chi tende a usare l’orologio in situazioni in cui urti e cadute sono all’ordine del giorno.

Cosa cambia con AppleCare+ e le nuove formule

Con la copertura attiva la situazione si ribalta completamente. Il contributo fisso per un danno alla versione in ceramica di Apple Watch Series 12 scende a circa 65 euro, mentre per Ultra 4 si sale leggermente, intorno ai 75 euro. La sostituzione della batteria diventa gratuita quando la capacità residua scende sotto l’80%, mentre per furto o smarrimento è previsto un contributo di circa 110 euro.

Sul fronte degli abbonamenti, AppleCare+ con copertura Furto e Smarrimento per Series 12 viaggia intorno ai 4,60 euro al mese, mentre per Ultra 4 si arriva a circa 5,50 euro mensili. Chi ha più prodotti Apple può guardare ad AppleCare One, la formula unica che copre fino a tre dispositivi al prezzo di circa 18,50 euro al mese. Dal 14 settembre si aggiunge anche AppleCare One Family, pensata per i nuclei familiari, che a circa 46 euro mensili estende la protezione fino a sei persone.

Fatti due conti, la copertura si ripaga in fretta proprio sui modelli di fascia alta. Un singolo intervento fuori garanzia sulla ceramica costa quanto diversi anni di abbonamento, e la differenza tra i 65 euro del contributo fisso e i 550 euro della riparazione a listino parla da sola. Il ragionamento vale in misura simile anche per Ultra 4, dove il salto tra i 75 euro con copertura e i 500 euro senza resta comunque notevole.