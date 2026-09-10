Philips Evnia 34M2C5601QA è ufficiale, un monitor da gaming ultrawide a 200 Hz e prezzo basso

Il nuovo Philips Evnia 34M2C5601QA amplia la proposta del marchio nel segmento dei monitor gaming con un pannello progettato per offrire una visuale più estesa senza rinunciare alle prestazioni necessarie nei giochi più dinamici. A completare la dotazione ci sono Ambiglow con funzioni AI, USB-C con Power Delivery fino a 90 W, KVM integrato e MultiView, caratteristiche che rendono il display adatto anche a configurazioni con più dispositivi. Il monitor sarà disponibile in Italia nel mese di ottobre, con un prezzo consigliato di 379 euro.

34 pollici, formato 21:9 e pannello Fast VA

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Il cuore dell’Evnia 34M2C5601QA è un pannello Fast VA da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel e formato 21:9. La curvatura 1500R accompagna il campo visivo e sfrutta la maggiore superficie orizzontale per rendere più immersivi i videogiochi, ma anche per lavorare con più finestre affiancate. La tecnologia VA offre un rapporto di contrasto tipico di 4000:1, mentre SmartContrast interviene automaticamente sulla resa della retroilluminazione e dei colori in funzione dei contenuti visualizzati. Il supporto a HDR10 aggiunge una gestione più ampia di luminosità, contrasto e colore nei contenuti compatibili.

Sul fronte cromatico, il monitor utilizza una profondità di 8 bit con FRC, arrivando a visualizzare 1,07 miliardi di colori e coprendo il 98% dello spazio sRGB. La componente gaming parte invece da una frequenza di aggiornamento massima di 200 Hz, raggiungibile tramite DisplayPort 1.4 con hardware compatibile. L’Adaptive-Sync mantiene sincronizzata la frequenza del pannello con quella prodotta dalla GPU, contribuendo a limitare tearing e scatti quando il frame rate varia. Anche la risposta è stata curata per gli scenari più movimentati. Il tempo GtG tipico di 1 ms si affianca alla modalità Smart MBR da 0,3 ms, che coordina la retroilluminazione con il refresh per contenere il motion blur percepito. A questo si aggiunge la tecnologia Low Input Lag, pensata per ridurre il ritardo tra il comando impartito e la sua visualizzazione.

Ambiglow e strumenti pensati per il gaming

Philips ha integrato diverse funzioni dedicate alla gestione dell’immagine durante le sessioni di gioco. Stark ShadowBoost aumenta la leggibilità delle zone scure cercando di preservare al tempo stesso le aree più luminose, mentre Smart Crosshair modifica automaticamente il colore del mirino per renderlo più distinguibile rispetto allo sfondo.

Le impostazioni possono essere gestite attraverso Philips Evnia Precision Center, un’interfaccia software che riunisce configurazione del display, personalizzazione delle funzioni gaming e gestione dell’illuminazione. Proprio l’illuminazione rappresenta uno degli elementi distintivi del modello. L’AI-enhanced Ambiglow utilizza i contenuti visualizzati per adattare dinamicamente colore e luminosità della luce proiettata dietro il monitor. L’effetto è pensato per estendere visivamente l’atmosfera dello schermo all’ambiente circostante. Con AmbiScape, inoltre, l’illuminazione può coinvolgere anche luci ambientali compatibili e certificate Matter, permettendo di sincronizzare l’esperienza oltre la superficie del display.

USB-C da 90 W, KVM e MultiView

L’Evnia 34M2C5601QA non è stato concepito esclusivamente come monitor da gioco. La porta USB-C con Power Delivery fino a 90 W permette di collegare un notebook compatibile trasferendo video e dati e, contemporaneamente, ricaricandolo attraverso un solo cavo.

L’hub USB integrato mette inoltre a disposizione tre porte USB-A, mentre lo switch KVM consente di utilizzare la stessa tastiera e lo stesso mouse per controllare due sistemi collegati al monitor. La funzione MultiView aggiunge le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, permettendo di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da due sorgenti differenti. La dotazione comprende anche due HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4 e uscita cuffie. Per l’audio sono presenti due altoparlanti stereo integrati da 5 W ciascuno. Il supporto ergonomico può essere regolato in altezza per 130 mm, ruotato di 30 gradi verso destra o sinistra e inclinato da -5 a 20 gradi. Non mancano infine rivestimento antiriflesso, tecnologia Flicker-Free, modalità Anti-Blue Light e compatibilità con supporti VESA 100 x 100 mm.

Il nuovo Philips Evnia 34M2C5601QA sarà disponibile a partire da ottobre al prezzo consigliato di 379 euro, collocandosi nella fascia dei monitor ultrawide che cercano di combinare caratteristiche gaming ad alto refresh rate e una dotazione pensata anche per la produttività.