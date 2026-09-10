Lynk & Co sceglie Volvo Cars per la distribuzione in Europa

Lynk & Co prepara una nuova fase della propria espansione europea. Da gennaio 2027 sarà infatti Volvo Cars a occuparsi in esclusiva della distribuzione del brand nella regione, mettendo a disposizione una struttura commerciale e una rete già consolidate sul territorio. L’operazione arriva dopo la finalizzazione della partnership commerciale precedentemente annunciata tra Volvo Cars e Geely Auto e punta a rendere più capillare l’accesso ai prodotti e ai servizi Lynk & Co.

Una rete già presente in 25 mercati europei

L’accordo consentirà a Lynk & Co di sfruttare l’infrastruttura commerciale di Volvo Cars, compresa la rete retail e la presenza dei relativi centri di assistenza. La collaborazione non parte da zero. I due marchi sono già presenti insieme in alcuni punti vendita selezionati e Volvo Cars ha già collaborato con i retailer Lynk & Co. Nel corso degli ultimi anni, Lynk & Co ha esteso la propria presenza fino a 25 mercati europei, costruendo una rete composta da oltre 140 punti vendita gestiti da partner. La nuova organizzazione punta ora a utilizzare questa base per raggiungere un numero maggiore di clienti e aumentare la presenza del brand nei principali mercati della regione.

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Il marchio continuerà a mantenere una propria identità, con prodotti distinti e una specifica esperienza dedicata ai clienti. La partnership è infatti costruita sulla complementarità tra i due brand, con l’intenzione di preservarne le caratteristiche e di rivolgersi a esigenze differenti all’interno del mercato automobilistico europeo.

Volvo Cars diventa distributore esclusivo dal 2027

Il passaggio alla distribuzione esclusiva scatterà a gennaio 2027. Volvo Cars potrà così combinare la propria esperienza commerciale e presenza sul territorio con il portfolio e il posizionamento di Lynk & Co. Secondo Mo Wang, CEO di Lynk & Co International, uno degli obiettivi principali sarà mantenere un forte coordinamento tra l’attività europea e l’organizzazione globale, preservando al tempo stesso l’unicità del brand.

La responsabilità dello sviluppo globale dei prodotti Lynk & Co, della loro certificazione e delle attività operative al di fuori dell’Europa resterà invece alla società madre Geely Auto Group. Il nuovo assetto separa quindi in modo chiaro le responsabilità: Volvo Cars assumerà il ruolo di distributore esclusivo nella regione europea, mentre Geely Auto Group continuerà a gestire le attività globali legate allo sviluppo e alla certificazione dei prodotti.

Per Martin Persson, Head of Lynk & Co Europe at Volvo Cars, la nuova struttura dovrebbe permettere di accelerare ulteriormente l’espansione del marchio dopo la crescita registrata negli ultimi anni. L’operazione mette insieme tre elementi distinti: l’identità e il portfolio Lynk & Co, le capacità industriali e di innovazione di Geely Auto Group e la rete commerciale e l’esperienza di mercato di Volvo Cars. Il nuovo modello distributivo sarà quindi operativo dall’inizio del 2027, con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità del brand, rafforzarne l’esperienza cliente e sostenere la sua crescita nei mercati europei.