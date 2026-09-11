Apple Watch Series 12: c’è un passo indietro rispetto ai Series 11

Tra le novità presentate durante l’evento “Surprise and shine”, Apple Watch Series 12 è passato un po’ in secondo piano rispetto al clamore dell’iPhone Duo, e forse è anche per questo che nessuno si è accorto subito di un dettaglio curioso: il nuovo smartwatch ha una cassa più larga di prima, ma uno schermo leggermente più piccolo. Un downgrade minuscolo sulla carta, eppure abbastanza evidente da far storcere il naso a chi guarda i numeri con la lente.

I dati arrivano direttamente dalle schede tecniche pubblicate sul sito. Il modello da 46mm dichiara un display da 1.196 millimetri quadrati, contro i 1.220 millimetri quadrati indicati per Apple Watch Series 11. Si parla di circa il 2% in meno di superficie utile. La versione da 42mm segue la stessa strada, scendendo da 989 a 979 millimetri quadrati. Curiosamente la risoluzione resta identica, con 416 x 496 pixel sul modello grande e 374 x 446 pixel su quello più compatto.

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Cornici più spesse e cassa più larga su Apple Watch Series 12

Il punto interessante è che questa riduzione dello schermo va a braccetto con un ingrandimento della cassa. Il modello da 46mm ora misura 46 per 40 per 9,7 millimetri, mentre Series 11 si fermava a 46 per 39 per 9,7 millimetri. Stesso discorso per la variante da 42mm, che passa da 42 per 36 per 9,7 millimetri a 42 per 37 per 9,7 millimetri. Un millimetro in più di larghezza, un pizzico di schermo in meno: il risultato inevitabile sono bordi percettibilmente più spessi attorno al pannello.

Contribuisce anche il ridisegno del vetro, che si estende un po’ più in là rispetto ai modelli precedenti. Visivamente questo fa sembrare la cornice ancora più larga, soprattutto quando il quadrante è chiaro. E qui sta il piccolo trucco di presentazione: buona parte del materiale promozionale mostra l’orologio con quadranti scuri, che mimetizzano il bordo nero e rendono il tutto molto più armonioso di quanto sia in realtà.

La versione in ceramica è quella che cresce di più

Apple ha aggiunto al catalogo una variante di Apple Watch Series 12 con cassa in ceramica, e proprio questa risulta la più ingombrante della famiglia. Entrambe le misure sono più alte di un millimetro rispetto alle versioni in alluminio e titanio, con il modello da 46mm che arriva anche a 41 millimetri di larghezza. Cambia anche lo spessore, che sale a 9,85 millimetri contro i 9,7 millimetri dei modelli non in ceramica. Numeri piccoli, ma sommati tra loro raccontano un orologio che occupa più spazio al polso pur offrendo meno superficie da guardare.

Il dettaglio, a dire il vero, era già circolato prima che le misure ufficiali finissero sulla pagina prodotto. Diversi utenti su Reddit avevano notato le cornici più generose confrontando le immagini, e le reazioni si sono divise: c’è chi ha espresso delusione e chi invece ha letto la cosa come un indizio incoraggiante, ipotizzando che quello spazio guadagnato possa servire ad accogliere schermi più grandi sui futuri Series 13.

Non è la prima volta che succede

Un precedente esiste e riguarda i modelli Series 10, arrivati con una cassa leggermente più generosa ma con lo stesso schermo di prima. In quel caso il bordo in alluminio si era assottigliato, mentre la cornice intorno al display appariva più marcata. Un copione simile, insomma, e come allora l’azienda non ha commentato la modifica.

La sensazione è che la maggior parte degli acquirenti non se ne accorgerà nemmeno, anche perché l’uso di quadranti scuri nasconde quasi del tutto il problema. Sul piatto della bilancia, dall’altra parte, ci sono i nuovi sensori e le funzioni introdotte con questa generazione, che restano l’argomento principale a favore del passaggio al modello aggiornato.