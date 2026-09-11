LG S40T, la soundbar 2.1 con subwoofer crolla a 99,99 euro

Soundbar LG S40T a 99,99 euro su Amazon: il prezzo è sceso sotto quella soglia dei 100 euro che, nel mondo dell’audio per la TV, di solito significa accontentarsi. Qui invece si porta a casa una configurazione 2.1 canali con subwoofer wireless incluso, 300W complessivi e un pizzico di intelligenza artificiale a gestire il tutto. Il listino era 119,99 euro, quindi il taglio è di 20 euro tondi, ma il dato interessante è un altro: si tratta della cifra più bassa mai vista finora per questo modello.

Chi ha provato ad ascoltare un film d’azione dagli altoparlanti integrati di un televisore sottile sa perfettamente di cosa si parla. Voci schiacciate, bassi inesistenti, dialoghi che spariscono appena parte la colonna sonora. La soundbar resta il rimedio più semplice e meno invasivo, e in questa fascia di prezzo la scelta si riduce spesso a prodotti che fanno poco più del minimo sindacale.

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Cosa c’è dentro LG S40T

La potenza complessiva dichiarata è di 300W, divisi tra 100W RMS della barra principale e 200W RMS affidati al subwoofer, che è attivo e wireless. Nessun cavo da far passare dietro al divano, quindi, se non quello dell’alimentazione. Una scelta che in un salotto normale fa la differenza tra usarlo davvero e lasciarlo in un angolo.

Il pezzo forte, almeno sulla carta, è AI Sound Pro. La sigla suona un po’ da marketing, ma il funzionamento è concreto: il sistema analizza in tempo reale quello che sta passando sullo schermo e adatta le impostazioni audio di conseguenza. Dialoghi più a fuoco quando si guarda un film parlato, spinta maggiore sugli effetti quando la scena si accende. Chi non ha voglia di smanettare con gli equalizzatori lo lascia acceso e finisce lì.

Sul fronte formati ci sono Dolby Digital, DTS e DTS Digital Surround. Tre le modalità sonore preimpostate, Standard, Cinema e Giochi, e per chi vuole mettere le mani nei dettagli è disponibile un equalizzatore a 3 bande su bassi, medi e alti. La connettività copre praticamente tutto quello che serve: HDMI ARC, ingresso ottico, USB e Bluetooth 5.3 con codec SBC e AAC, utile per lo streaming diretto dallo smartphone senza passare dal televisore.

Un dettaglio che interessa chi ha già un TV della stessa casa: sui modelli LG compatibili dal 2023 in avanti la barra si aggancia alla WOW Interface, il che vuol dire gestire volume e impostazioni direttamente dal telecomando del televisore, senza doppioni sul tavolino.

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Ingombri, compatibilità e quanto conviene davvero

Il design è volutamente discreto. La barra principale misura appena 63 mm in altezza, misura pensata per infilarsi sotto la maggior parte dei televisori dai 43 pollici in su senza coprire il bordo inferiore dello schermo o intercettare il sensore del telecomando. Un problema banale, ma chi ci è passato sa quanto sia fastidioso.

Sul prezzo, la storia di LG S40T è stata piuttosto ballerina. Nel tempo si è vista oscillare tra 119 e 199 euro a seconda del rivenditore e del momento, il che rende i 99,99 euro attuali una collocazione decisamente sul fondo della forbice. L’offerta è attiva su Amazon.it con disponibilità immediata, e riguarda il modello completo di subwoofer wireless. Il profilo di chi ci si trova bene è abbastanza definito: qualcuno che guarda film e serie con una certa regolarità, magari gioca in console, e che non ha intenzione di costruire un impianto home theater con cinque diffusori e relativi cablaggi. Il salto rispetto agli speaker integrati di un televisore medio è netto, soprattutto sulla parte bassa dello spettro, quella che i pannelli sottili semplicemente non riescono a riprodurre.