Garmin aggiornamento 2026: controllo vocale e rilevamento cadute

Chi possiede uno smartwatch Garmin degli ultimi due anni farebbe bene a controllare l’app nei prossimi giorni, perché il pacchetto di novità software del terzo trimestre 2026 ha iniziato a viaggiare verso i dispositivi supportati. Si parla di un vero e proprio major update, gratuito, che porta controllo vocale, rilevamento delle cadute e una manciata di funzioni pensate per chi corre, pedala o si immerge. La distribuzione è partita a fine agosto e proseguirà a scaglioni nelle prossime settimane.

L’azienda elvetico statunitense ha riassunto tutto in un documento ufficiale, spiegando che l’aggiornamento introduce sia funzionalità migliorate sia caratteristiche completamente nuove su una varietà di prodotti dedicati al fitness e alle attività all’aperto. Il consiglio, banale ma utile, è attivare gli aggiornamenti automatici direttamente dal dispositivo.

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Quali modelli ricevono l’aggiornamento Garmin del terzo trimestre 2026

La lista è lunga e tocca praticamente tutte le famiglie più recenti. Tra gli smartwatch Garmin compaiono Venu X1, Venu 4, vivoactive 6, D2 Air X15, Instinct 3, Instinct E e Instinct Crossover AMOLED. Sul fronte degli sportwatch ci sono Forerunner 70, Forerunner 170 e la variante Music, poi Forerunner 570 e Forerunner 970.

Per l’outdoor più estremo il pacchetto arriva su Fenix 8 e Fenix 8 Pro, Tactix 8, Quatix 8 e Quatix 8 Pro, D2 Mach 2 e D2 Mach 2 Pro, Fenix E ed Enduro 3. Niente esclusi nemmeno tra i ciclocomputer, dove l’aggiornamento riguarda Edge MTB 550, Edge MTB 850 ed Edge MTB 1050.

Il pezzo forte, almeno per l’uso quotidiano, è il controllo vocale a mani libere. Basta pronunciare la frase di attivazione “OK, Garmin” per far partire un timer, avviare un’attività e altro ancora, senza toccare nulla. Dallo stesso sistema si può anche richiamare l’assistente vocale dello smartphone associato.

Poi c’è il rilevamento delle cadute, funzione che manda un messaggio di emergenza con la posizione in tempo reale ai contatti preimpostati quando l’orologio riconosce una caduta. Non vale solo durante l’allenamento, visto che il monitoraggio può essere esteso all’intera giornata.

Per chi corre arrivano due novità interessanti. La prima si chiama Allenamento rapido e propone suggerimenti di corsa personalizzati sulla base del livello di forma fisica, con l’utente che deve solo indicare il tempo desiderato e il livello di intensità. La seconda riguarda i nuovi piani Garmin Run Coach, programmi adattivi che si rimodellano giorno per giorno leggendo i parametri di salute e i tempi di recupero. Sono piani a volume ridotto, con sessioni alternate di corsa e camminata, quindi adatti anche a chi non ha una base chilometrica solida.

Chi va sott’acqua trova la condivisione della configurazione d’immersione tramite Garmin Share, che sincronizza le impostazioni tra computer subacquei compatibili. Comodo per allineare in pochi secondi i compagni di immersione o i dispositivi di backup. C’è anche una nuova attività dedicata allo sci di fondo indoor, con supporto agli indoor ski trainer compatibili, pensata per la preparazione atletica in vista delle gare.

Sul versante ciclismo il profilo Enduro Ride diventa più intelligente, perché ora riconosce e alterna in automatico le fasi di salita e discesa, sia per singola frazione sia sull’intera sessione. Addio pressione manuale del tasto Giro. Chiude il quadro la visualizzazione delle attività in tempo reale per gli allenamenti all’aperto, riservata però a chi ha un abbonamento Garmin Connect+.

Come installare subito il nuovo software

Nella maggior parte dei casi arriva tutto da solo, seguendo le istruzioni della notifica che compare nell’app Garmin Connect oppure direttamente sul quadrante dell’orologio. Il roll out però è graduale, quindi qualcuno potrebbe dover attendere qualche giorno. Chi non ha pazienza può forzare la ricerca dal dispositivo, entrando nel menu Impostazioni, poi nella pagina Sistema e infine nella sezione Aggiornamento Software. In alternativa si collega l’orologio via USB al computer e si controlla la disponibilità con il software Garmin Express.