Android Auto, un bug blocca le chiamate sui pieghevoli da chiusi

Un malfunzionamento piuttosto curioso sta creando grattacapi a chi usa Android Auto insieme a uno smartphone pieghevole a conchiglia. Diversi utenti segnalano un bug che impedisce di avviare le chiamate in uscita quando il telefono è chiuso. La dinamica è sempre la stessa. Si chiede all’assistente di telefonare a un contatto, Gemini riconosce il comando vocale e conferma che la chiamata è in corso, ma poi non accade assolutamente nulla. Il dettaglio più strano è che basta aprire il dispositivo perché la telefonata parta senza alcun intoppo.

Il problema riguarda alcuni modelli firmati Motorola e Samsung, cioè due dei marchi che oggi puntano di più sul formato a conchiglia. Per chi passa molto tempo al volante e affida al sistema di bordo la gestione del telefono si tratta di un intoppo tutt’altro che marginale, perché tocca una delle funzioni più usate in auto.

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Motorola Razr e Galaxy Z Flip i modelli più colpiti

Stando alle testimonianze raccolte finora, le segnalazioni interessano soprattutto i Motorola Razr e i Samsung Galaxy Z Flip. Nei forum di supporto di Google e Motorola la questione circola ormai da diversi mesi e nuovi racconti sono arrivati anche a settembre, segno che il difetto non si è risolto da solo con il passare del tempo.

Secondo quanto riferito dagli stessi utenti, l’anomalia sarebbe comparsa dopo il passaggio da Google Assistant a Gemini. Prima di questo cambio le telefonate partivano regolarmente anche lasciando il telefono ripiegato, quindi chi possiede uno di questi pieghevoli si è ritrovato all’improvviso con un’abitudine consolidata che non funziona più come prima. Un salto all’indietro piuttosto evidente per chi si era abituato a gestire tutto con la voce.

C’è poi un aspetto che aiuta a circoscrivere il fenomeno. Il blocco riguarda esclusivamente le chiamate in uscita, mentre quelle in arrivo continuano a essere ricevute senza problemi anche con lo smartphone chiuso. In altre parole il telefono resta raggiungibile, ma non riesce a chiamare quando gli viene chiesto di farlo tramite Android Auto.

Cause ancora sconosciute e nessuna soluzione ufficiale

Al momento non è chiaro da cosa dipenda il malfunzionamento. Non si sa se sia legato direttamente a Gemini oppure a qualche incompatibilità introdotta con gli ultimi aggiornamenti di Android Auto. Le due ipotesi restano aperte e nessuna delle aziende coinvolte ha ancora indicato con precisione l’origine del difetto.

Google e Motorola stanno già esaminando le segnalazioni, ma una correzione definitiva non è ancora arrivata. Per chi utilizza uno dei modelli interessati l’unico rimedio disponibile sembra essere tenere lo smartphone aperto ogni volta che si vuole effettuare una telefonata. Una soluzione di ripiego che funziona, ma che toglie parecchio senso alla scelta di un pieghevole a conchiglia, apprezzato proprio per la possibilità di restare compatto e chiuso.

Fonte: TecnoAndroid