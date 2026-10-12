Google Health 5.10: tre novità per cuore, sonno e Coach

Google ha avviato in questi giorni la distribuzione di Google Health 5.10, un aggiornamento più contenuto rispetto ad altri rilasci recenti ma che porta comunque tre novità sparse in diversi punti dell’app. La versione è già disponibile per chi usa iOS, mentre su Android l’arrivo procede in modo graduale e potrebbe richiedere ancora qualche giorno prima di raggiungere tutti gli utenti. Le modifiche riguardano il monitoraggio del cuore, il punteggio legato al recupero fisico e il modo in cui si dialoga con l’assistente integrato.

Google Health 5.10: notifiche di ritmo irregolare anche in Giappone

La novità più rilevante sul piano sanitario riguarda le notifiche di ritmo irregolare, che da ora diventano disponibili anche in Giappone. La funzione è pensata per i possessori di Pixel Watch e dei dispositivi Fitbit compatibili e lavora in sottofondo, analizzando i dati sul ritmo cardiaco nei momenti in cui la persona è ferma oppure sta dormendo. L’obiettivo è individuare eventuali segnali di fibrillazione atriale, un disturbo del battito che spesso passa inosservato proprio perché non sempre dà sintomi evidenti.

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Gli utenti giapponesi possono attivare il servizio direttamente dalla scheda Salute all’interno dell’app di Google Health. Per conoscere nel dettaglio il funzionamento e verificare quali modelli siano supportati, l’azienda rimanda al proprio Centro assistenza, dove è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi compatibili. Si tratta quindi di un’estensione geografica di uno strumento già noto altrove, che ora raggiunge un mercato in più.

Readiness Score più personale e log cancellabili via chat

Il secondo intervento tocca il Readiness Score, cioè il punteggio che indica quanto il corpo sia pronto ad affrontare la giornata. Con questo aggiornamento il calcolo tiene conto di ulteriori segnali provenienti dal sonno, così da offrire un’indicazione più su misura per ciascun utente. Google non entra nel dettaglio di quali dati in più vengano considerati, ma il senso del cambiamento è chiaro: rendere la valutazione meno generica e più aderente alle abitudini notturne di chi indossa lo smartwatch o il braccialetto.

La terza novità è forse quella più pratica nell’uso quotidiano. Chi registra per errore un’attività tramite il Google Health Coach può ora chiedere all’assistente di eliminarla semplicemente scrivendolo in chat, con una richiesta del tipo “cancella la corsa registrata stamattina”. Il sistema funziona con le voci giornaliere inserite attraverso il coach, quindi allenamenti, pasti, peso e sintomi. Restano esclusi invece i documenti medici, che non possono essere rimossi con questo metodo. Un piccolo accorgimento che evita di dover cercare manualmente il dato sbagliato tra le varie schermate.

Gli altri aggiornamenti recenti dell’ecosistema

Il rilascio di Google Health 5.10 arriva a breve distanza dalla versione precedente, la 5.09, che aveva introdotto tra le altre cose il calcolo del Cardio Load anche per gli allenamenti registrati con app di terze parti. Nello stesso periodo Google ha avviato la distribuzione delle funzioni dedicate alla pressione sanguigna e alla resistenza all’insulina su Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 e Pixel Watch 5, ampliando così le capacità di monitoraggio degli orologi della casa.

Sul fronte hardware l’azienda ha inoltre mostrato in anteprima ufficiale il nuovo tracker Fitbit Edge, confermando che il lancio è fissato per il 12 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid