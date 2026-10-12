Motorola Moto Tag 2, quattro tracker a 89,90 euro su Amazon

La confezione da quattro Motorola Moto Tag 2 scende su Amazon a 89,90 euro, una cifra che riesce a fare meglio perfino delle offerte proposte durante la festa Prime. Motorola non ha aspettato il prossimo grande evento dedicato allo shopping per rendere più accessibili i suoi tracker Android con Bluetooth 6.0 e Channel Sounding, e il risultato è un prezzo che raramente si è visto da quando il prodotto è arrivato in Italia. Per chi vuole tenere d’occhio chiavi, borse, valigie e qualsiasi altro oggetto di valore appoggiandosi alla rete Find Hub di Google, l’occasione è piuttosto concreta: quattro localizzatori per sistemare casa e bagagli senza spendere una fortuna.

Moto Tag 2, precisione al centimetro e batteria da 600 giorni

Rispetto al modello precedente, Moto Tag 2 segna un salto generazionale netto. La novità che pesa di più è il Bluetooth 6.0 abbinato alla tecnologia Channel Sounding, una combinazione capace di misurare la distanza con precisione centimetrica, andando ben oltre quello che l’UWB da solo riesce a garantire. C’è però un dettaglio da tenere presente: per sfruttare davvero questa funzione serve Android 16, anche se il piccolo dispositivo resta compatibile con gli smartphone a partire da Android 9.0.

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Passi avanti anche sul fronte della resistenza. La certificazione passa da IP67 a IP68, quindi la protezione arriva a 1,5 metri di immersione in acqua dolce per 30 minuti. Un miglioramento che si fa sentire nella vita di tutti i giorni, tra pioggia improvvisa e schizzi accidentali.

Le dimensioni sono davvero contenute, appena 31,9 × 31,9 × 8 mm per un peso di 7,5 grammi, tanto che il localizzatore risulta più leggero sia di Apple AirTag sia di Samsung SmartTag 2. Dentro trova posto un altoparlante da 77 dB, pensato per ritrovare gli oggetti anche negli ambienti più rumorosi, e c’è pure un pulsante multifunzione che permette di far squillare lo smartphone associato oppure di usarlo come scatto remoto per la fotocamera.

Il dato che colpisce di più nella scheda tecnica, probabilmente, è l’autonomia. La batteria CR2032, sostituibile, assicura fino a 14.400 ore di funzionamento, circa 600 giorni di utilizzo continuo, quasi il doppio rispetto alla prima generazione. In pratica la manutenzione si riduce al minimo e il tracker diventa un accessorio da dimenticare letteralmente attaccato agli oggetti che deve sorvegliare. Il raggio d’azione tocca i 100 metri grazie all’UWB, mentre la tolleranza termica va da 20 gradi sotto lo zero fino a 60 gradi, così da coprire più o meno qualsiasi situazione, dai viaggi in pieno inverno alle giornate più torride.

Sconto del 36% sulla confezione da quattro

Il prezzo di listino della confezione da quattro pezzi è normalmente di 139,90 euro, ma con l’offerta attuale su Amazon il costo scende a 89,90 euro, pari a uno sconto del 36%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo pacchetto, un calo importante che rende l’acquisto parecchio conveniente se confrontato con le oscillazioni viste finora sul mercato italiano.

Nella scatola ci sono entrambe le colorazioni disponibili, Pantone Arabesque (rosa/rosso) e Pantone Laurel Oak (verde/kaki), comode per capire al volo quale localizzatore è associato a quale oggetto. La promozione è disponibile esclusivamente su Amazon.it e, visto quanto spesso il prezzo di questo prodotto è cambiato nel tempo, non è escluso che le scorte finiscano o che la cifra torni a salire nel giro di poco.

Fonte: TecnoAndroid