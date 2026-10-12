Galaxy S25 FE compatibile con AirDrop grazie a One UI 9.0

Condividere file tra un telefono Android e un iPhone è sempre stato un piccolo rompicapo, ma per chi possiede Galaxy S25 FE la situazione è appena migliorata. Samsung ha infatti esteso al suo dispositivo più economico della famiglia il supporto all’integrazione tra Quick Share e AirDrop, la funzione che permette di inviare contenuti direttamente verso gli smartphone di Apple senza dover passare da applicazioni esterne o servizi cloud. Un passo che riguarda da vicino una platea di utenti piuttosto ampia, visto che parliamo di un modello pensato proprio per chi cerca un buon compromesso tra prezzo e prestazioni.

A scovare la novità è stato l’utente di X Tarun Vats, che ha individuato la nuova compatibilità sul telefono sudcoreano. Stando a quanto emerso, l’abilitazione sembra essere arrivata insieme all’aggiornamento stabile a One UI 9.0, la nuova versione dell’interfaccia di Samsung. Non si tratta quindi di una funzione in fase di test o riservata a pochi fortunati iscritti a un programma beta, ma di qualcosa che dovrebbe essere disponibile per chi ha già installato il pacchetto definitivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quick Share e AirDrop, un’integrazione che si allarga

Per capire la portata della novità bisogna fare un passo indietro. L’integrazione tra Quick Share e AirDrop risale a quasi un anno fa, quando Google è riuscita a trovare il modo di rendere compatibili due sistemi di condivisione che fino a quel momento avevano viaggiato su binari completamente separati. Da una parte lo strumento nato nell’ecosistema Android, dall’altra quello che da sempre rappresenta uno dei punti di forza del mondo Apple. Farli dialogare non era affatto scontato.

Da allora la funzione ha iniziato a diffondersi su diversi smartphone Android, un po’ alla volta. Tra i dispositivi che l’hanno già ricevuta figurano la serie Pixel 10 di Google, la famiglia Galaxy S26 di Samsung e la gamma OPPO Find X9. Modelli di fascia alta, insomma, che hanno fatto da apripista. L’arrivo su Galaxy S25 FE è interessante proprio per questo motivo, perché porta la compatibilità con AirDrop anche su un telefono che non appartiene alla fascia più costosa del catalogo del colosso coreano.

Cosa cambia per chi usa Galaxy S25 FE

In pratica, con la nuova integrazione i possessori di Galaxy S25 FE possono inviare file direttamente agli iPhone. E il discorso vale anche al contrario, dato che gli utenti Apple sono in grado di spedire contenuti verso lo smartphone Samsung. Uno scambio nei due sensi, quindi, che elimina parecchi passaggi superflui quando in casa o in ufficio convivono dispositivi di marche diverse.

C’è però un dettaglio da tenere a mente. Dato che la funzionalità sembrerebbe essere stata inclusa da Samsung nella versione stabile di One UI 9.0, chi non ha ancora aggiornato il proprio telefono con ogni probabilità non potrà accedervi. Conviene quindi verificare la presenza del nuovo firmware prima di provare a condividere qualcosa con un iPhone, perché senza l’aggiornamento il dispositivo continuerà a comportarsi come prima.

Il quadro resta invece più incerto per tutti gli altri smartphone Android che ancora non supportano l’integrazione con AirDrop. Per questi modelli, al momento, non è stata indicata alcuna tempistica di arrivo della funzione.

Fonte: TecnoAndroid