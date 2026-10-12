Mac mini M6 scende sotto i 1000 euro su Amazon per la prima volta

Per la prima volta Mac mini M6 scende sotto la soglia dei 1000 euro su Amazon, e non è un dettaglio da poco. Parliamo del primo Mac della storia Apple con un chip a 2 nanometri, un computer che di solito resta saldamente sopra quella cifra. Dopo un 2026 segnato da rincari continui sulla gamma mini, vedere un prezzo che comincia con un 9 è una novità che merita qualche riga in più, anche perché lo sconto riguarda una configurazione tutt’altro che basilare.

Mac mini M6, un salto di due generazioni in un corpo minuscolo

Apple ha deciso di saltare una generazione intera e di portare il modello base direttamente da M4 al nuovo chip M6. I numeri dicono che non si tratta solo di una cifra più alta stampata sulla confezione. La CPU conta 12 core divisi in due core “super”, quattro ad alte prestazioni e sei dedicati all’efficienza, e secondo Apple garantisce un incremento di velocità del 40% rispetto al predecessore. Nei test Geekbench 7 in single core il processore arriva a 4.034 punti, circa il 23% in più rispetto a M4.

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Anche il comparto grafico fa un bel passo avanti. La GPU a 12 core supporta il ray tracing accelerato via hardware e raggiunge un punteggio Metal di 91.087, il 68% oltre il chip precedente. Il balzo più evidente però riguarda l’intelligenza artificiale, perché la potenza di calcolo dedicata a questi compiti è quattro volte superiore a quella di M4 grazie a un doppio Neural Engine a 16 core.

Sul piano della concorrenza M6 offre oggi le migliori prestazioni in single core disponibili sul mercato e supera con decisione rivali come Intel Panther Lake e Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Il tutto dentro uno chassis che resta compattissimo, appena 12,7 centimetri per lato, lo stesso formato ridotto che ha reso Mac mini M6 e i suoi predecessori così riconoscibili sulle scrivanie.

Cosa offre la configurazione in promozione

La versione coinvolta nello sconto è quella con 24GB di memoria unificata, capace di una banda fino a 170 GB/s, abbinata a un SSD da 512GB. Sul fronte della connettività il piccolo desktop di Cupertino integra WiFi 7 e Bluetooth 6, oltre a tre porte Thunderbolt 4, una HDMI e una Ethernet da 2,5 Gigabit. Non manca il supporto completo a macOS 27 e ad Apple Intelligence, la suite di funzioni AI che lavora direttamente sul dispositivo.

Il prezzo su Amazon e il peso dei rincari

Il prezzo di listino di questa configurazione è di 1.079 euro, una cifra che già riflette gli aumenti degli ultimi mesi del 2026. Su Amazon Mac mini M6 scende invece a 999 euro, con un ribasso di circa il 7% che basta a restare sotto la soglia psicologica dei mille euro.

Il contesto aiuta a capire perché questa promozione conti più di quanto suggerisca la percentuale. Nel corso dell’anno il prezzo d’ingresso della gamma Mac mini è cresciuto in modo sensibile a causa della carenza di chip di memoria, che ha spinto verso l’alto i listini di tutta la famiglia. Chi aspettava il momento giusto per aggiornare la propria postazione fissa con una potenza AI di ultima generazione in locale trova quindi un’occasione concreta proprio adesso. L’offerta riguarda la colorazione argento, proposta a 999 euro anziché 1.079 euro.

Fonte: TecnoAndroid