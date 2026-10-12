Mozilla: Windows spinge ancora verso Edge, anche con Copilot

La libertà di scegliere il browser in Windows torna sotto la lente grazie a Mozilla, che il 7 ottobre 2026 ha pubblicato un aggiornamento del rapporto Over the Edge 2.0. Il documento, curato da Harry Brignull e Cennydd Bowles, due specialisti di deceptive design, analizza il modo in cui Windows, Edge, Bing e Copilot possono accompagnare le persone, quasi senza che se ne accorgano, verso il navigatore di casa Microsoft.

Non è una semplice questione di gusti personali. Oggi il browser condiziona l’accesso ai servizi basati sull’intelligenza artificiale e pesa parecchio anche sulle impostazioni di privacy e sicurezza. Mozilla dichiara di aver condiviso le proprie evidenze con Microsoft e in questo modo sposta la discussione su un piano diverso. Non si parla più della preferenza per un’applicazione rispetto a un’altra ma della responsabilità di chi progetta le interfacce.

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Le funzioni di Windows che riportano verso Edge

Secondo la fondazione, alcune componenti del sistema operativo continuano a favorire Edge anche quando l’utente ha già indicato un programma diverso. Tra gli esempi citati ci sono Windows Search e i Widgets, che possono aprire i collegamenti proprio in Edge, oltre alla gestione di alcuni formati come PDF e SVG. Il rapporto segnala poi una schermata di configurazione di Windows 10 il cui linguaggio tende a indirizzare verso l’impostazione suggerita dal sistema.

Il punto, quindi, non riguarda soltanto quale applicazione sia installata sul computer. Conta piuttosto quanto la scelta dell’utente venga rispettata nei fatti. Un’opzione formalmente disponibile perde gran parte del suo valore se il software piazza ostacoli proprio nei percorsi usati più spesso durante la giornata.

C’è poi una differenza geografica che Mozilla mette bene in evidenza. Nell’Area Economica Europea il Digital Markets Act ha favorito un’esperienza giudicata più rispettosa delle preferenze personali rispetto a quella osservata in altri mercati. Per l’organizzazione è la prova che un approccio progettuale alternativo si può realizzare senza troppe difficoltà.

Anche Copilot finisce nel mirino. Nei test descritti l’assistente apre i collegamenti web in un pannello laterale invece di affidarsi necessariamente al navigatore selezionato. Un altro nodo critico è Windows Backup, che durante il ripristino può tentare di reimpostare Edge come browser predefinito. La faccenda tocca così anche la continuità delle impostazioni personali, che dovrebbero sopravvivere a un cambio di dispositivo o a una reinstallazione.

Concorrenza, regole e fiducia degli utenti

Il peso della vicenda cresce man mano che il browser diventa la porta d’ingresso principale ai servizi digitali. Se il sistema orienta il percorso verso determinati contenuti, motori di ricerca o strumenti basati sull’intelligenza artificiale, l’interfaccia finisce per influire sulla concorrenza e sulla possibilità di accedere a ecosistemi differenti. Per questo Mozilla presenta il tema come una questione di accountability, concentrata sugli effetti concreti delle schermate e dei comandi più che sulle intenzioni dichiarate da chi li sviluppa.

Lo stesso criterio torna utile per valutare i futuri aggiornamenti di Windows. Verificare che un’opzione esista non basta più, bisogna capire quanto sia semplice usarla davvero. Per chi lavora ogni giorno con il sistema di Microsoft diventano rilevanti segnali molto pratici, come la facilità nel conservare le proprie preferenze e la trasparenza delle impostazioni. Sul fronte degli sviluppatori il caso rafforza l’importanza di interfacce neutrali e verificabili, mentre sullo sfondo resta il tema della fiducia, perché una scelta digitale appare credibile solo quando resta coerente anche nei passaggi meno visibili del sistema.

La vicenda mette in luce anche il ruolo della regolamentazione nella progettazione dei prodotti digitali. Mozilla riferisce infatti di aver portato le proprie osservazioni all’attenzione di autorità e decisori politici, chiedendo che la libertà di scegliere il browser in Windows non dipenda dal Paese in cui vive l’utente.

Fonte: TecnoAndroid