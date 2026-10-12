DS F3ver a Parigi: la citadina elettrica che evoca la DS 3

Con la presentazione di DS F3ver al Mondial de l’Auto di Parigi, il marchio francese guarda oltre la gamma attuale e mostra un concept di citadina elettrica pieno di richiami al proprio passato. Il nome ha subito acceso una domanda tra gli appassionati, cioè se dietro questo prototipo si nasconda il ritorno della storica DS 3, la piccola che per anni ha rappresentato il volto più giovane e sfrontato della casa.

Il momento scelto per questo debutto non è affatto casuale. DS Automobiles ha appena completato il rinnovamento della sua gamma attuale e adesso può permettersi di alzare lo sguardo verso ciò che verrà dopo. Sistemata la base, con i modelli in listino aggiornati, il costruttore ha deciso di usare il salone parigino come vetrina per un’idea diversa, più compatta e più legata alla città.

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Un concept pieno di riferimenti alla storia del marchio

La DS F3ver si presenta come una vettura urbana a zero emissioni, ma il suo fascino sta soprattutto nei dettagli che rimandano alla tradizione della marca. Il prototipo è infatti costruito attorno a una serie di citazioni stilistiche che chi conosce la storia del brand riconosce senza troppa fatica. Non si tratta quindi solo di un esercizio di design fine a se stesso, perché l’intento è chiaramente quello di creare un ponte tra ciò che il marchio è stato e quello che potrebbe diventare con l’elettrico.

Già il nome lavora in questa direzione. Quel numero tre inserito nella sigla richiama in modo piuttosto diretto la DS 3, considerata da molti una vettura mitica nel suo segmento. Ed è proprio questo legame a rendere il concept così interessante, visto che una piccola dal carattere premium alimentata a batteria rappresenterebbe un tassello mancante nell’offerta attuale della casa francese.

Va detto comunque che le auto da salone servono spesso a tastare il terreno. Un prototipo come questo permette al costruttore di raccogliere reazioni, capire cosa piace al pubblico e cosa invece convince meno, prima di prendere decisioni definitive su un eventuale modello di serie. La citadina elettrica mostrata a Parigi rientra esattamente in questa logica.

Esercizio esplorativo o anticipazione della futura DS N°3

Ufficialmente il marchio parla di un esercizio esplorativo, una formula prudente che lascia aperte tutte le porte senza impegnarsi su tempi o caratteristiche di produzione. Eppure è difficile non leggere nella DS F3ver le prime avvisaglie di una futura DS N°3, che sarebbe in pratica l’erede naturale della piccola di un tempo, riletta in chiave moderna e completamente elettrica.

L’ipotesi ha una sua logica. Dopo aver rinnovato i modelli già presenti in gamma, la casa ha bisogno di nuove proposte per ampliare il proprio pubblico, e una compatta da città potrebbe svolgere proprio questo ruolo. Le dimensioni contenute e l’alimentazione a batteria si sposano bene con l’uso urbano, mentre il richiamo emotivo alla DS 3 potrebbe attirare sia i nostalgici sia chi cerca un’auto piccola ma curata.

Per il momento però il costruttore non si sbilancia oltre. La vettura esposta al Mondial de l’Auto resta un prototipo dichiarato, presentato come studio di stile e di concetto, senza che siano stati comunicati piani precisi per una versione destinata alle concessionarie. Il nome DS N°3 circola dunque come possibilità concreta, ma ufficialmente la DS F3ver rimane una proposta esplorativa con cui DS Automobiles ha scelto di mostrare la propria visione della mobilità cittadina.

Fonte: TecnoAndroid