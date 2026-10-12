Casio Oceanus Manta: lunetta effetto marmo e solo 300 esemplari

Con il nuovo Casio Oceanus Manta il marchio giapponese prova a conquistare un posto nell’alta orologeria seguendo una strada tutta sua, fatta di ricerca tecnologica, ceramica dall’effetto marmo e una ricarica solare che arriva direttamente dal settore spaziale. Si tratta di un modello pensato per pochissimi appassionati, tanto esclusivo che riuscire a procurarsene uno sarà complicato, se non del tutto impossibile.

Nel mondo dell’orologeria di lusso il concetto di esclusività viene quasi sempre associato a movimenti meccanici molto complessi, a materiali preziosi e a un numero ristretto di marchi blasonati. Casio vuole entrare in quel club senza però imitare chi lo frequenta da decenni. La scelta è quella di cambiare percorso e di affidarsi alla tecnologia e a lavorazioni particolari, capaci di rendere ogni singolo pezzo diverso da tutti gli altri.

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Ceramica, titanio e una tecnologia nata per lo spazio

Questo nuovo Oceanus Manta sembra incarnare alla perfezione quella filosofia. L’orologio mette insieme materiali come la ceramica e il titanio, due elementi che raccontano già molto delle ambizioni del progetto, e li abbina a una specifica soluzione per l’alimentazione solare derivata dal comparto aerospaziale. Il risultato è un segnatempo che non punta sul fascino della tradizione meccanica ma su quello dell’innovazione, un terreno su cui la casa giapponese si muove da sempre con grande disinvoltura.

L’aspetto forse più interessante riguarda proprio la sua disponibilità. La produzione dovrebbe fermarsi ad appena 300 esemplari, un numero che spiega bene perché metterne uno al polso sarà un’impresa riservata a pochi fortunati. Non è la classica edizione speciale destinata a restare in vetrina per mesi. È piuttosto un oggetto da collezione vero e proprio, con una tiratura così bassa da trasformarlo quasi subito in una rarità.

Una lunetta che riproduce le onde dell’oceano

Il dettaglio che salta all’occhio per primo è la lunetta in ceramica marmorizzata, ed è qui che si concentra gran parte del lavoro fatto da Casio. Per ottenerla i tecnici mescolano materiali ceramici bianchi e neri direttamente durante la fase di stampaggio. Non c’è quindi una decorazione applicata in un secondo momento, perché il motivo nasce all’interno del materiale stesso mentre il componente prende forma.

Dopo questo primo passaggio arriva la cottura ad alta temperatura, seguita da un’accurata lucidatura. Solo alla fine emerge il disegno definitivo, irregolare e mai prevedibile, che richiama in modo piuttosto evidente il movimento delle onde dell’oceano. Un richiamo che non sembra affatto casuale, visto il nome della collezione e il suo legame con il mare. Nei punti in cui i due colori si incontrano compaiono poi delle sfumature tra il blu e il verde, che aggiungono profondità e rendono la superficie ancora più viva.

Proprio questo processo produttivo è ciò che rende speciale ciascun pezzo. Dal momento che la miscela di ceramiche si distribuisce in maniera sempre diversa, ogni orologio finisce per avere una decorazione unica, impossibile da replicare in modo identico. Due esemplari dello stesso modello possono quindi somigliarsi ma non saranno mai uguali, un particolare che rafforza ulteriormente il carattere esclusivo di questo Casio Oceanus Manta e che lo distingue da qualunque prodotto realizzato in grande serie.

Fonte: TecnoAndroid