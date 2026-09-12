1Mobile testa il Wi-Fi Calling: quando arriva il servizio

Il Wi-Fi Calling potrebbe presto arrivare anche sulle SIM di 1Mobile, ma senza fretta: l’operatore virtuale ha avviato i primi test della tecnologia che permette di telefonare appoggiandosi a una rete wireless, e alcuni clienti se ne sono accorti prima ancora che ci fosse un annuncio. Nessun lancio ufficiale all’orizzonte immediato, però, perché il debutto vero e proprio sarebbe programmato più avanti.

Piccolo ripasso per chi non lo conoscesse: 1Mobile è un marchio di Compagnia Italia Mobile, guidata dall’amministratore delegato Antonio Cortina. Sul mercato della telefonia mobile opera come MVNO ESP da oltre 19 anni e, tramite l’aggregatore Effortel, viaggia su rete Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G, 4G e, con le offerte abilitate oppure con l’opzione dedicata, anche in 5G. Il VoLTE, invece, è cosa vecchia: disponibile per i nuovi clienti dal 27 Ottobre 2020 e poi esteso, dal 24 Novembre 2020, anche a chi aveva attivato la SIM prima di quella data.

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Fino a oggi il Wi-Fi Calling non compare ufficialmente nel listino dei servizi 1Mobile, e lo stesso vale per gli altri operatori che si appoggiano ad Effortel. Poi però, il 2 Settembre 2026, sulla pagina Facebook dell’operatore un utente ha lasciato un commento sotto un post raccontando che da un paio di giorni la funzione risultava attiva sulla sua SIM, e chiedendo se per caso fosse stata abilitata di proposito.

La risposta della pagina ufficiale è arrivata, ma senza sbilanciarsi troppo: “lo sapete che noi lavoriamo sempre per voi. Qui è tutto un work in progress ogni giorno, sempre”. Traduzione libera, qualcosa bolle in pentola, ma i dettagli restano riservati. Anche sul sito dell’operatore, del resto, non c’è ancora una riga dedicata alla funzionalità.

Quello che alcuni utenti hanno visto comparire sul proprio smartphone sarebbe insomma riconducibile ai test in corso, non a un rilascio silenzioso. Il servizio, per essere chiari, non è ancora partito ufficialmente. E la tempistica non è dietro l’angolo: il lancio effettivo del Wi-Fi Calling sulle SIM 1Mobile sarebbe atteso nel corso del primo semestre del 2027, salvo cambiamenti di programma. Servirà quindi ancora parecchia pazienza. Nel frattempo chi possiede un telefono compatibile potrebbe vedere l’opzione spuntare temporaneamente, con la consapevolezza che si tratta di una fase sperimentale.

Cos’è il VoWiFi e quando conviene davvero

Lo standard VoWiFi (Voice over Wi-Fi), che tutti chiamano più semplicemente Wi-Fi Calling, è il naturale complemento del VoLTE (Voice Over LTE). All’estero diversi operatori lo usano da tempo, in Italia i primi lo hanno abilitato ufficialmente da inizio Dicembre 2022. Il funzionamento è meno complicato di quanto sembri: il traffico di una normale telefonata viene spostato dalla rete cellulare a una rete wireless, domestica o pubblica, e il telefono passa al protocollo VoIP.

L’utilità si vede soprattutto dove il segnale cellulare fa fatica. Case di campagna, seminterrati, zone isolate, tutti quei posti dove la tacca va e viene e la conversazione diventa un esercizio di pazienza. Con una connessione Wi-Fi decente, la chiamata regge. Requisito indispensabile, ovviamente, è avere uno smartphone che supporti la tecnologia.

Per attivarla basta controllare nelle impostazioni del telefono la voce “Chiamata Wi-Fi”, che su alcuni modelli compare come “Effettua chiamate utilizzando il Wi-Fi”. A seconda del produttore l’opzione si trova spesso nella stessa sezione dedicata al VoLTE. Durante una conversazione appoggiata alla rete wireless compare poi un’icona dedicata, una cornetta affiancata dal simbolo del Wi-Fi, anche se l’aspetto grafico cambia da marca a marca.