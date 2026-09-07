Nilox Fox Peak porta la tecnologia sulla neve a IFA 2026

Nilox sceglie IFA 2026 per presentare una serie di novità che spaziano dagli sport invernali alla mobilità, passando per smart eyewear, wearable e attività acquatiche. La protagonista dello stand è Fox Peak, una smart ski mask che rappresenta il debutto del brand nel mondo degli sport invernali. Accanto alla nuova maschera arrivano anche nuovi occhiali intelligenti, l’evoluzione del bracciale Onair e Kaimana, il nuovo acquascooter della Aqua Collection.

Fox Peak registra le discese dalla prospettiva dello sciatore

Con Fox Peak, Nilox porta per la prima volta la propria tecnologia sulla neve. La smart ski mask è stata progettata per sciatori e snowboarder che vogliono registrare le proprie discese senza dover interrompere l’attività. La videocamera integrata permette infatti di filmare dal punto di vista dell’utente, catturando la discesa e l’ambiente circostante mentre si è in movimento. Il dispositivo integra inoltre un jack da 3,5 mm per gli auricolari cablati, il supporto agli assistenti vocali Siri e Google e comandi dedicati alla gestione della musica e delle chiamate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

A completare la maschera ci sono le lenti arancioni con filtro luce blu, pensate per accompagnare l’utilizzo durante le giornate sulla neve.

Il prezzo consigliato di Fox Peak è di 299,99 euro.

Lapaz e After Collection ampliano gli smart glasses

A IFA 2026 Nilox amplia anche la propria gamma di Smart Eyewear, categoria introdotta dal brand nel corso del 2026. Lapaz rappresenta il modello più completo e sportivo della famiglia. Gli occhiali integrano una fotocamera da 32 MP, con registrazione video fino a 1200p a 30 fps e stabilizzazione dell’immagine. Nelle aste sono presenti inoltre altoparlanti che permettono di ascoltare musica e gestire le chiamate mantenendo la possibilità di percepire i rumori dell’ambiente.

Il controllo vocale tramite Siri e Google, un’autonomia dichiarata fino a cinque ore e la certificazione IPX4 completano la dotazione. Insieme a Lapaz debutta anche After Collection, una nuova linea composta da tre modelli destinati soprattutto all’utilizzo urbano. Gli smart glasses utilizzano altoparlanti open-ear, controlli vocali e lenti con protezione UV400.

Lapaz viene proposta a 149,99 euro, mentre gli occhiali After Collection costano 39,95 euro nella versione nera e 49,95 euro in quella tartarugata.

Onair Evo migliora il monitoraggio del benessere

Tra le novità di Berlino trova spazio anche Onair Evo, evoluzione del wearable senza schermo di Nilox. Il nuovo modello utilizza una cassa in alluminio più sottile e un chipset aggiornato, con l’obiettivo di aumentare la precisione del rilevamento di diversi parametri.

Il dispositivo monitora la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e il sonno, cercando allo stesso tempo di ridurre i consumi energetici. Una delle nuove funzioni è la liveness detection, che riconosce quando il bracciale è effettivamente indossato al polso e aiuta a evitare registrazioni accidentali.

Onair Evo è impermeabile fino a 3 ATM e può quindi essere utilizzato anche durante il nuoto. L’applicazione associata introduce inoltre strumenti dedicati al recupero fisico e nuovi programmi di fitness. Il wearable elabora anche un report settimanale personalizzato sulla base dei dati raccolti, offrendo indicazioni sulle abitudini quotidiane, dall’attività fisica al riposo.

Onair Evo sarà disponibile a 59,99 euro.

Kaimana porta più potenza nell’acqua

La proposta outdoor di Nilox continua anche in acqua con Kaimana, il nuovo acquascooter che amplia la Aqua Collection. Il nome richiama un termine hawaiano associato al potere del mare e identifica il modello più potente della gamma. Il dispositivo raggiunge una velocità massima di 7 km/h e offre fino a 60 minuti di autonomia. Sono disponibili tre modalità di utilizzo, mentre la profondità operativa arriva fino a 30 metri.

Kaimana può inoltre essere utilizzato come motore per SUP, grazie alla compatibilità con gli attacchi standard a tre pinne. Il prezzo consigliato è di 599,99 euro.

A IFA c’è spazio anche per la mobilità elettrica

A completare la presenza di Nilox a Berlino c’è la gamma dedicata alla mobilità elettrica, che comprende biciclette e monopattini. Tra le novità esposte figura la mountain bike elettrica MB10, pensata per percorsi off-road e strade sterrate, insieme alla e-bike J6 destinata alla mobilità urbana. La gamma comprende inoltre le city bike e fat bike già presenti nell’offerta del brand. Non mancano infine i monopattini elettrici Nilox, progettati in conformità con i più recenti standard normativi per gli spostamenti quotidiani.

La MB10 viene proposta a 999,95 euro, mentre il prezzo consigliato della J6 è di 899,95 euro.