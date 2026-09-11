Avengers: Doomsday, una proiezione a sorpresa il 16 dicembre

Chi non vede l’ora di mettere gli occhi su Avengers: Doomsday potrebbe riuscirci con un paio di giorni di anticipo, almeno in un angolo molto specifico della California. Il film Marvel più atteso degli ultimi anni arriva ufficialmente nelle sale il 18 dicembre, ma è spuntata una proiezione speciale in anteprima fissata per il 16 dicembre, alle 19.30, al Granada Hills 9 della catena Regency Theaters. Una singola sala, un singolo orario, e la possibilità concreta di battere sul tempo praticamente tutti gli altri spettatori.

A far girare la voce è stato uno spettatore che ha prenotato il biglietto e poi ha raccontato la cosa in rete, mostrando come la programmazione riportasse la dicitura di proiezione speciale in anticipo. Da lì il passaparola. Guardando le altre sale della zona di Los Angeles, infatti, la prima data disponibile risulta essere il 17 dicembre, e anche il sito ufficiale del film indica quel giorno come inizio delle prenotazioni. Il che rende quella singola serata del 16 la più anticipata reperibile al momento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché una proiezione anticipata conta davvero

Nel caso di un titolo come Avengers: Doomsday due giorni non sono un dettaglio da poco. Parliamo di un film costruito su sorprese, ritorni e incroci tra personaggi che il pubblico aspetta da anni, con tutto il rischio spoiler che ne consegue. Chi entra in sala per primo si porta a casa un piccolo vantaggio, chi resta fuori deve armarsi di pazienza e sperare che i social non rovinino la festa. Va detto che si tratta di una sola sala e di un solo spettacolo, quindi non è una politica generalizzata della catena, ma piuttosto un’eccezione che qualcuno ha intercettato per tempo.

Le prevendite, intanto, sono aperte da circa un mese e stanno già producendo numeri fuori scala. I dati sul botteghino globale parlano di circa 34 milioni di euro raccolti solo in biglietti venduti in anticipo, una cifra che dice parecchio sull’attesa attorno al progetto. Non capita spesso di vedere un film che macina record prima ancora di essere proiettato una singola volta.

Il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Victor Von Doom

Il nuovo capitolo appartiene alla Fase 6 del percorso Marvel e segna il rientro di Robert Downey Jr. nell’universo cinematografico, stavolta però in un ruolo completamente diverso da quello che lo aveva reso il volto simbolo del franchise. L’attore interpreta Victor Von Doom, e già questa scelta ha alimentato discussioni infinite tra gli appassionati fin dal momento dell’annuncio.

La sinossi ufficiale resta volutamente vaga ma lascia intuire la portata dell’operazione: eroi amatissimi provenienti da tre universi distinti vengono messi su una rotta di collisione mortale e si trovano ad affrontare una minaccia esistenziale diversa da qualsiasi cosa abbiano incontrato prima. Tradotto, un incrocio di linee narrative che punta a chiudere e riaprire diversi conti in sospeso.

Un assaggio prima del debutto

Prima dell’uscita vera e propria ci sarà comunque modo di dare una sbirciata al materiale. È previsto infatti l’arrivo in sala di Avengers: Endgame Encore, riedizione che porterà con sé filmati inediti e un’anticipazione speciale dedicata proprio a Doomsday. La data fissata è il 25 settembre, e per molti sarà la prima occasione di vedere qualcosa di concreto sul grande schermo invece che attraverso un trailer diffuso online. Per chi sta programmando la serata, insomma, il punto fermo resta il 18 dicembre come debutto ufficiale. Poi c’è quella finestra del 16 dicembre al Granada Hills 9, che al momento rappresenta la prima occasione in assoluto individuata per vedere il film. I posti, com’è prevedibile, non sono infiniti.