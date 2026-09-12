Xpeng IRON: linea di produzione pronta, vendite dal 2027

Xpeng ha ufficialmente una linea di produzione dedicata a IRON, il robot umanoide che nei mesi scorsi si è fatto notare soprattutto per la sua camminata fluida, molto più naturale di quella a cui la robotica ci aveva abituati. Non si parla più di prototipi assemblati a mano in un laboratorio, ma di un impianto vero, pensato per sfornare macchine in serie. E con numeri che raccontano parecchio: oltre l’80% dei processi è automatizzato.

Il dettaglio non è marginale. Costruire un robot umanoide richiede una precisione meccanica che, fino a poco tempo fa, imponeva lavoro manuale su quasi ogni fase, dagli attuatori alle articolazioni, fino alla calibrazione dei sensori. Che una linea riesca a gestire da sola la gran parte del ciclo produttivo significa due cose: costi che possono scendere e volumi che possono salire. Esattamente la combinazione che serve per passare dalla demo spettacolare al prodotto.

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Dalla linea automatizzata alla produzione di massa

La tabella di marcia indicata da Xpeng parla di produzione di massa entro la fine dell’anno, quindi entro dicembre 2026, con le vendite che partirebbero nel 2027. Una finestra ravvicinata, se si considera che l’azienda cinese arriva dal mondo dell’auto elettrica e non da quello della robotica industriale. Ma è proprio quel background a spiegare la scelta: catene di montaggio, robotica di fabbrica, gestione della componentistica su larga scala sono competenze che un costruttore di veicoli elettrici possiede già, e che si possono riconvertire. La logica, insomma, ricorda quella applicata alle vetture. Prima si costruisce l’impianto, poi si scala. Il salto dal pezzo unico alla serie è storicamente il punto in cui molti progetti di umanoidi si sono arenati, perché mantenere qualità costante su centinaia o migliaia di unità è tutt’altra faccenda rispetto a far funzionare bene un singolo esemplare davanti alle telecamere.

Perché la camminata di IRON conta più di quanto sembri

Il tratto distintivo di IRON resta il modo in cui si muove. La camminata fluida non è un vezzo estetico: implica un controllo dell’equilibrio, una gestione del baricentro e una risposta dei giunti che si avvicinano al comportamento umano. È il tipo di caratteristica che, sul piano ingegneristico, separa un robot da esposizione da una macchina potenzialmente utile in ambienti reali, dove i pavimenti non sono perfetti e gli imprevisti sono la norma.

Tradurre quella fluidità in un oggetto replicabile su scala industriale è la vera sfida. Ogni robot uscito dalla linea di produzione dovrà muoversi come quello mostrato nelle presentazioni, senza sbavature e senza tarature artigianali una per una. È qui che l’automazione spinta dell’impianto gioca il suo ruolo, perché riduce la variabilità introdotta dall’intervento umano e rende i risultati più prevedibili.

Sul fronte commerciale, il 2027 come anno di partenza delle vendite colloca Xpeng tra i costruttori che vogliono arrivare presto sul mercato degli umanoidi, un settore in cui diverse aziende hanno annunciato piani ambiziosi senza però mostrare capacità produttiva concreta. Avere già l’impianto pronto, con la gran parte dei processi gestita da macchine, sposta il discorso su un terreno diverso da quello degli annunci.

Restano da chiarire aspetti come il prezzo di vendita, i mercati coinvolti e le applicazioni previste per IRON, elementi che l’azienda non ha ancora messo sul tavolo. Per ora il punto fermo è l’impianto, con la sua automazione oltre l’80% e la scadenza di fine anno per l’avvio della produzione in volumi.