Tesla Cybercab senza volante ad Austin: la NHTSA apre un’indagine

Il Tesla Cybercab è arrivato sulle strade di Austin senza volante, senza pedali e senza specchietti, e nel giro di poche ore ha attirato l’attenzione di chi, negli Stati Uniti, decide cosa può circolare e cosa no. Il taxi a guida autonoma a due porte è stato svelato il 3 settembre 2026 con una presentazione dai toni curiosamente sobri, quasi trattenuta, accompagnata dalla diffusione di un’immagine del veicolo ancora sulla linea di montaggio. Nessun grande spettacolo, nessuna scenografia. E poco dopo, la NHTSA ha annunciato l’apertura immediata di un’indagine ufficiale per capire se il mezzo rispetti davvero gli standard federali di sicurezza stradale.

La sorpresa maggiore, forse, sta nel fatto che il veicolo definitivo non ha cambiato una virgola rispetto all’impostazione annunciata nel 2024. L’idea di un’auto senza alcun comando manuale non era un esercizio di stile da palco, era esattamente il prodotto finale. Ed è proprio quello il punto su cui l’autorità federale ha deciso di mettere le mani.

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Un abitacolo che rompe con tutto quello che c’era prima

L’auto elettrica dalla livrea dorata che in questi giorni si vede girare per Austin è completamente priva di comandi fisici. Niente volante, niente acceleratore, niente freno azionabile da un passeggero, niente specchietti retrovisori. Una scatola che si muove da sola, in senso letterale. Per la gestione della guida autonoma Tesla si affida esclusivamente a un sistema basato su telecamere, avendo progressivamente abbandonato radar e lidar a partire dal 2021.

È una scelta che i concorrenti non hanno mai condiviso e che continuano a criticare apertamente. Waymo e Zoox impiegano attivamente radar e lidar in aggiunta alle telecamere, proprio per avere una ridondanza tecnologica nelle situazioni critiche, quelle in cui una sola tipologia di sensore potrebbe non bastare. Il Cybercab, invece, gioca tutto su un unico canale di percezione. Funziona? Nelle strade di Austin, per ora, sembra reggere. Ma la questione che interessa a Washington è diversa e riguarda le carte, non l’asfalto.

Il nodo dell’autocertificazione

La conformità del Cybercab si basa su un’autocertificazione interna condotta direttamente da Tesla, una procedura che l’autorità federale ha già indicato come problematica sul fronte della trasparenza. L’ente vuole capire in che misura la certificazione dichiarata poggi su una decisione presa unilateralmente dall’azienda, quella secondo cui alcuni standard FMVSS semplicemente non si applicherebbero a un robotaxi.

Il ragionamento, in fondo, è comprensibile. Molte norme federali sono scritte immaginando un guidatore umano seduto davanti a un volante. Come si misura la conformità di un veicolo che quel volante non ce l’ha? Il confronto con le regole esistenti diventa un terreno scivoloso, e la NHTSA ha scelto di non lasciarlo interpretare a chi produce l’auto. Va detto che, nonostante l’apertura dell’inchiesta, il servizio di robotaxi ad Austin non è stato sospeso e continua a operare regolarmente.

Wall Street non ha preso bene la notizia

Il mercato ha reagito in fretta e non con entusiasmo. Dopo un rialzo iniziale nel giorno del debutto, le azioni Tesla hanno perso il 4,5% quando è emersa la notizia dell’indagine, per poi subire una seconda ondata di vendite che ha portato il titolo a un calo del 5,92%.

Quello che spaventa gli investitori non è l’efficacia del Cybercab in un contesto dimostrativo controllato come quello texano. La preoccupazione riguarda la sua capacità di circolare legalmente su larga scala, soprattutto se l’approvazione dovesse passare da deroghe o autorizzazioni specifiche complicate da ottenere. Un’auto che funziona bene in una città non è un’auto che può essere prodotta e venduta a decine di migliaia di esemplari in tutto il paese.

L’azienda di Elon Musk ha in mente numeri ambiziosi, con una capacità produttiva dichiarata di 125mila unità all’anno. Ma il piano industriale, per quanto ben costruito, dipende da un passaggio che con le fabbriche ha poco a che fare. La partita vera per il futuro dei taxi autonomi si gioca sul terreno della conformità regolatoria, e su quel campo Tesla ha appena ricevuto il primo cartellino.