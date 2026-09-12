Caricatore Google USB-C 45W a metà prezzo: minimo storico Amazon

Scende al minimo storico su Amazon il Caricatore Google USB-C 45W, l’alimentatore ufficiale della casa di Mountain View che oggi si porta a casa con 17,49€ invece dei 34,99€ di listino. Uno sconto secco del 50%, che su un accessorio già di per sé non costosissimo fa una certa differenza, soprattutto per chi possiede uno smartphone Pixel e preferisce restare nell’ecosistema originale senza affidarsi a soluzioni di terze parti.

Il prodotto non è una novità assoluta. Era stato presentato nell’agosto 2024 insieme alla serie Pixel 9, prendendo il posto del vecchio modello da 30W che per anni aveva accompagnato i telefoni Google. Da allora è rimasto il riferimento consigliato dall’azienda, e con l’arrivo delle generazioni successive la sua utilità non è affatto diminuita, anzi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa offre il Caricatore Google USB-C 45W e perché il PPS conta davvero

Sulla carta la potenza massima erogata è di 45W, con supporto allo standard USB Power Delivery 3.1 e alla tecnologia PPS, sigla che sta per Programmable Power Supply. Detta in modo semplice, il telefono e il caricatore dialogano tra loro e regolano tensione e corrente istante per istante, invece di seguire uno schema fisso. Il risultato pratico è una ricarica più efficiente e un surriscaldamento più contenuto, che sul lungo periodo è un bene anche per la batteria.

I numeri dichiarati da Google parlano di Pixel 9 Pro XL portato al 70% in circa mezz’ora. Le velocità però cambiano da modello a modello: fino a 27W su Pixel 9 e Pixel 9 Pro, fino a 37W su Pixel 9 Pro XL. Niente di sorprendente, visto che ogni terminale ha i propri limiti di assorbimento.

La compatibilità, comunque, va ben oltre la serie con cui l’accessorio è nato. La documentazione ufficiale indica una ricarica cablata a 30W o superiore per Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, stessi valori per l’intera famiglia Pixel 11, quindi Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Un alimentatore che invecchia bene, insomma.

Ricarica wireless con Pixelsnap e costruzione

Capitolo interessante anche sul fronte senza fili. Google segnala questo caricatore come soluzione consigliata per gli accessori Pixelsnap, il sistema magnetico dedicato ai suoi telefoni. Con un alimentatore USB-C da almeno 35W, e questo modello da 45W rientra nella categoria, si arriva fino a 25W wireless su Pixel 10 Pro XL e su tutta la gamma Pixel 11, quindi Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Scendendo di modello, Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold si fermano a 15W wireless, e in quel caso basta anche un alimentatore da 20W.

Sul piano dei materiali c’è un dettaglio che Google tiene a sottolineare: il 47% del prodotto è realizzato in plastica riciclata, coerentemente con la linea adottata per tutti gli accessori Made by Google. Il design è quello che ci si aspetta, compatto e senza fronzoli, con una sola porta USB-C e la colorazione “Bianco ghiaccio”. Nelle recensioni degli utenti tornano spesso tre elementi: la velocità di ricarica effettiva, la compatibilità ampia e la sensazione di robustezza. Viene apprezzato anche il cavo incluso, più lungo della media rispetto a diversi concorrenti, dettaglio banale solo per chi non ha mai dovuto caricare il telefono restando appiccicato alla presa.

Il prezzo dell’offerta Amazon

Il Caricatore Google USB-C 45W è disponibile su Amazon.it a 17,49€ contro i 34,99€ del listino ufficiale. Il taglio corrisponde esattamente al 50%, con un risparmio di circa 17,50€. Per chi cerca un caricatore originale pensato per la piattaforma Pixel, senza girare tra prodotti generici dalla resa incerta, la promozione Amazon tocca la cifra più bassa mai registrata per questo accessorio.