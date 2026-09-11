Harry Potter, la serie HBO Max debutta il 25 dicembre 2026

La serie di Harry Potter targata HBO Max ha finalmente una data e non è una data qualsiasi: il debutto mondiale è fissato per il 25 dicembre 2026, su HBO e HBO Max, con la prima stagione intitolata Harry Potter e la pietra filosofale. Dopo oltre tre anni di lavorazione dall’annuncio ufficiale, arrivato nel 2023, il progetto entra nella fase finale e promette di rimettere in piedi il mondo magico partendo da zero, senza legami con i film.

Vale la pena ricordare da dove si parte. Sono passati quasi trent’anni dalla pubblicazione del primo romanzo di J.K. Rowling, un libro d’esordio diventato fenomeno editoriale e capostipite di una saga da sette volumi. Nel 2001 arrivò la versione cinematografica, con Daniel Radcliffe nei panni del giovane mago, e il ciclo si chiuse nel 2011 con Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2. Otto film in dieci anni, un incasso complessivo di 7.776 milioni di dollari, circa 7,2 miliardi di euro, e uno dei franchise più redditizi mai realizzati.

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Il primo sguardo alla nuova serie

Il trailer diffuso di recente riapre le porte di Hogwarts e racconta l’inizio già noto a tutti: un ragazzino orfano appena trasferito dagli zii riceve l’invito a studiare nella scuola di magia e stregoneria. Nelle immagini compaiono la Sala Grande, la cerimonia dello Smistamento, una lezione di erbologia, il Quidditch e altri dettagli che i lettori riconoscono al volo. Il primo teaser ufficiale era invece uscito il 25 marzo 2026 e aveva già alzato parecchio le aspettative. Altri materiali promozionali arriveranno man mano che ci si avvicina al Natale.

Dietro le quinte, Warner Bros. aveva chiesto a un gruppo ristretto di creativi di presentare le proprie idee. La scelta è caduta su Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, affiancata da Mark Mylod, produttore esecutivo e regista di diversi episodi. Alla scrittura collabora anche Laura Neal, già vista all’opera su Killing Eve. Tra i finalisti c’erano pure Kathleen Jordan e Tom Moran. Rowling non resta a guardare: è produttrice esecutiva insieme a Neil Blair, Ruth Kenley Letts e David Heyman, quest’ultimo già produttore dei film.

Il nuovo cast al completo

I tre protagonisti sono stati annunciati da tempo: Dominic McLaughlin è Harry Potter, Arabella Stanton interpreta Hermione Granger e Alastair Stout veste i panni di Ron Weasley. Intorno a loro un elenco di nomi lungo così. John Lithgow è Silente, Janet McTeer è Minerva McGranitt, Paapa Essiede interpreta Severus Piton, Nick Frost è Hagrid, Luke Thallon è Raptor, Paul Whitehouse è Argus Gazza, Bertie Carvel è Cornelius Caramell, Johnny Flynn è Lucius Malfoy, Bel Powley e Daniel Rigby sono i coniugi Dursley, Katherine Parkinson è Molly Weasley, Lox Pratt è Draco Malfoy.

Completano il quadro Leo Early come Seamus Finnigan, Alessia Leoni come Parvati Patil, Sienna Moosah come Lavanda Brown, Rory Wilmot come Neville Paciock, Amos Kitson come Dudley Dursley, Louise Brealey come Madama Rolanda Bumb e Anton Lesser come Garrick Olivander. Per il resto della famiglia Weasley sono stati scelti Tristan Harland e Gabriel Harland per i gemelli Fred e George, Ruari Spooner per Percy e Gracie Cochrane per Ginny. Ci sono poi Elijah Oshin, Finn Stephens, William Nash, Warwick Davis nel ruolo di Vitious, Sirine Saba, Richard Durden, Bríd Brennan e Leigh Gill.

Struttura, fedeltà ai libri e budget

Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, ha spiegato che la serie approfondirà ciascuno dei sette romanzi, quindi niente prequel, sequel o storie parallele, e ha promesso un adattamento fedele. L’idea iniziale prevedeva una stagione per libro, ma lo stesso Bloys ha parlato di una messa in onda “per 10 anni consecutivi”, il che lascia la struttura ancora aperta. Una certezza c’è: Animali fantastici e dove trovarli non farà parte del progetto. Sul fronte economico, Bloys ha assicurato che verrà investito “quello che serve per fare una serie di qualità”.