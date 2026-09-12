Android Auto, un vecchio smartphone dedicato salva la batteria

Chi passa molte ore al volante conosce bene il fastidio di ritrovarsi con il telefono bollente a fine tragitto, e proprio qui entra in gioco un’idea semplice quanto efficace: dedicare un vecchio smartphone esclusivamente ad Android Auto, lasciando il dispositivo principale libero in tasca. Non serve a rendere l’infotainment più veloce, serve a togliere di mezzo un carico di lavoro che, sommato alla ricarica, mette sotto pressione il telefono usato tutti i giorni.

Il punto è che durante un viaggio lungo il telefono lavora parecchio. Google Maps tiene attivi localizzazione, rete dati e calcolo del percorso, mentre nel frattempo arrivano musica, podcast, notifiche, messaggi e chiamate. Con Android Auto wireless si aggiunge anche la comunicazione costante con l’automobile. Se poi il dispositivo sta ricaricando in modalità induttiva dentro un abitacolo già caldo, la temperatura sale in modo abbastanza evidente.

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Perché il calore è il vero nodo della questione

Va detto subito che Android Auto non provoca per forza un surriscaldamento vero e proprio. Gli smartphone recenti sono costruiti per reggere carichi del genere e hanno protezioni termiche apposite. Sono le condizioni d’uso a fare la differenza. GPS, rete mobile, streaming audio e dialogo con la vettura consumano energia, e la ricarica wireless genera più calore rispetto a un buon collegamento via cavo, perché una parte dell’energia si disperde nel trasferimento induttivo. Aggiungendo un supporto vicino al parabrezza con il sole che batte diretto, il quadro peggiora ancora. Non stupisce che diversi telefoni rallentino la ricarica o riducano le prestazioni superata una certa soglia.

Le batterie agli ioni di litio invecchiano, e il calore prolungato è uno dei fattori che accelerano il degrado. Usare per ore lo smartphone in navigazione mentre si ricarica non significa rovinarlo all’istante, ma limitare l’esposizione resta buona pratica. Il dispositivo secondario non elimina il calore, lo sposta semplicemente altrove. Per chi cambia telefono ogni anno il guadagno è marginale, per chi compra un modello costoso e punta a tenerlo quattro o cinque anni la faccenda diventa più interessante.

Come si configura il telefono dedicato

L’idea è trasformare il vecchio Android in una specie di modulo per l’infotainment, non in un secondo smartphone completo. Bastano Google Maps o un altro navigatore compatibile, un servizio musicale, un’app per i podcast, l’eventuale messaggistica e i servizi Google necessari. Meno app installate significa meno aggiornamenti, meno notifiche e meno processi in background. Un ex top di gamma di qualche anno fa è spesso perfetto, perché ha ancora potenza da vendere per un uso così limitato.

Non serve una seconda SIM. Il telefono principale può creare un hotspot Wi-Fi e quello dedicato si collega in automatico. La divisione dei compiti diventa lineare, uno fornisce la connessione, l’altro gestisce lo schermo dell’auto. L’hotspot consuma comunque energia, ma è un carico diverso rispetto a gestire tutto insieme. Le mappe offline di Google Maps aiutano a ridurre la dipendenza dalla connessione, utili anche dove la copertura è scarsa, pur senza sostituire il traffico in tempo reale. Stesso discorso per le playlist scaricate su Spotify, YouTube Music e servizi simili.

Messaggi, cavi e i limiti da tenere presenti

Android Auto dialoga solo con le app e gli account presenti sul dispositivo che lo esegue. Per WhatsApp una strada percorribile è la funzione dei dispositivi collegati, associando il vecchio telefono allo stesso account. Per altri servizi conviene verificare caso per caso. Attenzione alla privacy, però: un telefono lasciato in auto con account personali richiede PIN, password o biometria, e conviene nascondere il contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco.

Il collegamento USB permette di alimentare il dispositivo mentre trasporta i dati, evitando la ricarica a induzione. Serve però un cavo dati vero, corto e in buone condizioni, perché quelli pensati solo per la ricarica non stabiliscono la connessione e quelli rovinati causano disconnessioni continue. Restando attaccato per ore, il telefono secondario passa molto tempo vicino al 100 per cento, quindi le funzioni che limitano la carica all’80 per cento diventano preziose. Prima di riesumare un modello molto datato va controllata la batteria: scocca o display che si sollevano indicano un rigonfiamento e in quel caso il telefono non va usato né messo in carica. Un’auto parcheggiata al sole d’estate diventa poi un forno, condizione pessima per qualsiasi elettronica, e lo stesso vale al contrario nelle zone con inverni particolarmente rigidi.