Xbox disc to digital: i giochi Square Enix restano esclusi

Chi possiede una libreria di dischi fisici su Xbox ha seguito con attenzione l’arrivo del programma disc to digital di Xbox, la funzione che permette di trasformare una copia su disco in una licenza digitale, e i primi test hanno già portato a galla un’assenza pesante: i giochi pubblicati da Square Enix non risultano supportati. Chi prova a inserire un disco di un titolo dell’editore giapponese si trova davanti un messaggio secco, “Licenza digitale non disponibile”, accompagnato dalla precisazione che quel gioco non partecipa alla licenza digitale.

La segnalazione è arrivata dagli utenti che stanno testando la novità e nel giro di poche ore la situazione è cambiata almeno in parte. Inizialmente anche i titoli Ubisoft sembravano tagliati fuori, poi sono stati aggiunti all’elenco e ora possono essere riscattati regolarmente. Square Enix, invece, resta fuori e non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale sulla propria partecipazione al programma.

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Una lista che può ancora cambiare

Vale la pena ricordare che si parla di una fase di prova, non di un servizio già aperto a tutti. Il programma è stato introdotto da Microsoft nei canali Alpha Skip Ahead, Alpha e Beta del programma Xbox Insider, quindi l’elenco dei titoli compatibili è per definizione un cantiere aperto. L’assenza dei giochi Square Enix potrebbe dipendere semplicemente dai tempi tecnici della sperimentazione e nulla vieta che la lista si allarghi quando la funzione arriverà al pubblico generale. I numeri, del resto, sono già consistenti: oltre 800 giochi risultano compatibili con la conversione. La community ha iniziato a organizzarsi da sola per tenere il conto, con iniziative indipendenti come una pagina dedicata sul sito Xbox Collection Tracker che raccoglie mano a mano i titoli supportati.

Come funziona la licenza legata al disco

Il meccanismo ha una condizione che conviene leggere con calma, perché è il cuore di tutta l’operazione. La licenza digitale resta agganciata al disco fisico usato per ottenerla, e Microsoft lo mette nero su bianco nelle proprie FAQ: per mantenere l’accesso ad alcuni vantaggi della licenza disc to digital potrebbe essere necessario dimostrare di essere ancora in possesso del disco. Tradotto, se il disco viene perso, venduto, ceduto o comunque non è più nella disponibilità del giocatore, l’accesso alle licenze digitali collegate può essere limitato oppure revocato del tutto. C’è però un dettaglio curioso che rende il sistema più flessibile di quanto sembri. Il disco continua a funzionare normalmente anche dopo la conversione, quindi la copia fisica può in teoria essere prestata a qualcun altro mentre il proprietario continua a giocare tramite la licenza digitale appena ottenuta. Un doppio binario che, sulla carta, non chiude la porta alla vecchia abitudine di passarsi i giochi tra amici.

Cosa manca ancora all’appello

Le limitazioni non finiscono con gli editori. Al momento i giochi Xbox e Xbox 360 non sono compatibili con il programma, il che pesa non poco considerando quanto Microsoft abbia insistito sulla retrocompatibilità nelle ultime generazioni di console. Difficile pensare che la cosa resti così per sempre, ma allo stato attuale chi conserva dischi delle prime due generazioni Xbox non può convertirli.

Il quadro complessivo, dunque, è quello di un progetto ancora in movimento. L’elenco dei giochi supportati può cambiare prima del lancio definitivo, alcuni editori sono entrati in corsa e altri per ora mancano, e le regole sul possesso del disco definiscono un modello ibrido che tiene insieme fisico e digitale. La posizione di Ubisoft sul programma è stata rettificata il 9 settembre 2026, dopo l’inserimento dei suoi titoli tra quelli convertibili.