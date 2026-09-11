Windows 11 condivide i tuoi aggiornamenti: ecco come fermarlo

Chi usa Windows 11 magari non ci ha mai fatto caso, ma il proprio computer condivide pezzi degli aggiornamenti con altri dispositivi, e lo fa in automatico. La funzione si chiama Ottimizzazione recapito, in inglese Delivery Optimization, ed è attiva di serie. In pratica il PC non scarica tutto dai server Microsoft, ma prende porzioni di file anche da altre macchine, e a sua volta le rimanda indietro. Un sistema peer to peer, insomma, di quelli che funzionano nei due sensi. La buona notizia è che esiste una sola impostazione che decide fin dove può arrivare questo scambio, e vale la pena sapere dov’è.

Il meccanismo di per sé ha una logica solida. Quando milioni di computer cercano di aggiornarsi nello stesso momento, far viaggiare i dati anche tra dispositivi vicini alleggerisce il carico sulla rete di distribuzione dei contenuti di Microsoft. Meno congestione, download potenzialmente più rapidi. Il condizionale è d’obbligo, perché il guadagno reale dipende molto da come è messa la propria rete.

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Cosa viene condiviso davvero, e cosa no

Qui conviene sgombrare il campo da un equivoco piuttosto diffuso: il PC non sta mandando in giro documenti, foto, giochi o quella cartella chiamata “Materiale di studio”. L’Ottimizzazione recapito lavora solo sui contenuti degli aggiornamenti, nient’altro. E i frammenti che arrivano da altri computer vengono verificati prima di essere usati, quindi un pezzo danneggiato o manomesso non passa solo perché qualcuno lo ha spedito.

Quasi dieci anni fa la situazione era diversa. Su Windows 10 Home e Pro la condivisione con altri computer su internet era attiva senza che nessuno la chiedesse. Oggi non funziona più così. Su Windows 11 quella modalità estesa è una scelta esplicita, da attivare a mano. Il valore predefinito è molto più tranquillo di quanto si immagini: solo rete locale. Tradotto, il computer scambia dati con i dispositivi di casa o dell’ufficio, non con sconosciuti sparsi per il mondo.

Esiste però l’opzione “Dispositivi in Internet e nella rete locale”, ed è quella che allarga il raggio d’azione. Vale la pena controllarla, perché una configurazione più vecchia o una policy aziendale possono averla attivata senza che l’utente ne sappia nulla.

Dove si trova l’interruttore e come si legge

Il percorso è breve: Impostazioni, poi Windows Update, quindi Opzioni avanzate e infine Ottimizzazione recapito. La voce da cercare si chiama “Consenti download da altri dispositivi”. Chi vuole chiudere del tutto la faccenda la disattiva e finisce lì. Chi invece non ha problemi a condividere in casa può lasciarla accesa, verificando però che sia selezionata la voce relativa alla sola rete locale.

Per chi si fida più dei numeri che degli interruttori, Microsoft usa delle modalità precise. Lo 0 indica solo server Microsoft, l’1 la rete locale, il 2 un gruppo locale e il 3 internet più rete locale. Le installazioni attuali partono in modalità 1, quindi trovare la levetta attiva non significa affatto che il computer stia caricando dati verso l’esterno.

C’è poi la strada del Criteri di gruppo, disponibile solo su edizioni Pro, Enterprise ed Education. Basta cercare “criteri di gruppo” nel menu Start, aprire l’editor e seguire il percorso Configurazione computer, Modelli amministrativi, Componenti di Windows, Ottimizzazione recapito, Modalità di download. Il valore di registro DownloadMode espone la stessa impostazione, utile quando si vuole imporre una scelta invece di sperare che nessuno la cambi in seguito.

Per capire cosa sta effettivamente succedendo esiste anche il Monitoraggio attività, sempre dentro la stessa sezione. Mostra download e upload, traffico peer compreso. Se i valori relativi a internet sono a zero, il PC sta lavorando nella configurazione predefinita limitata alla rete locale.

Un motivo per spegnere tutto comunque c’è. In una casa con un solo computer la condivisione locale non porta alcun vantaggio, e chi ha un limite stretto sulla banda in uscita difficilmente vuole regalare traffico che potrebbe servirgli altrove. Sapere dove si trova l’interruttore, quando entrano in gioco la rete e la banda, richiede pochi secondi.