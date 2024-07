Le auto elettriche sono pronte a dominare il mercato cinese e questo fenomeno potrebbe influenzare anche l’Europa. A maggio, secondo gli ultimi dati disponibili, le auto elettriche in Cina hanno raggiunto un nuovo record.

La rivincita dell’elettrico in Cina

Secondo i dati ufficiali di EV Volumes, riportati dal ricercatore Jose Pontes, a maggio sono state immatricolate in Cina 816.875 auto plug-in, includendo sia le vetture 100% elettriche che le ibride plug-in, entrambe dotate di connettore di ricarica. Rispetto a maggio 2023, si registra un aumento del 33%. Tuttavia, il dato più significativo è quello della quota di mercato: il 47% rispetto al 35% dell’anno precedente. Questo significa che quasi una vettura su due venduta in Cina a maggio 2024 era una BEV o PHEV, un risultato straordinario considerando le dimensioni del paese. In confronto, in Italia la quota di mercato per le auto elettriche a maggio 2024 era del 6,9%.

Le immatricolazioni di BEV in Cina sono aumentate del 22%, raggiungendo un market share del 29% con circa 515.000 nuove unità. Le PHEV hanno registrato una crescita del 55%, con una quota di mercato del 18% e circa 302.000 nuove unità. Il totale, come detto, è di 816.875 unità plug-in. Guardando ai primi cinque mesi dell’anno, in Cina sono state immatricolate 2,07 milioni di nuove BEV e circa 1,30 milioni di PHEV, per un totale di 3.355.993 unità elettrificate e un market share del 41%.

Come può questa ondata di elettrificazione in Cina influenzare il mercato europeo? Nonostante i nuovi dazi imposti dalla UE per garantire una concorrenza leale, il mercato elettrico cinese continua a crescere nel vecchio continente, offrendo veicoli sempre più avanzati a prezzi competitivi. I marchi cinesi stanno investendo massicciamente in Europa e questo potrebbe spingere i produttori locali a rivedere le proprie strategie e investimenti. Tuttavia, gli effetti concreti di questo cambiamento si vedranno solo nei prossimi mesi.

Un problema internazionale

Il boom delle auto elettriche in Cina rappresenta un fenomeno di grande rilevanza che non solo sta rivoluzionando il mercato interno, ma ha anche il potenziale di riorganizzare gli equilibri del settore automobilistico a livello globale, con ripercussioni significative anche in Europa.