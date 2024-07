Nell’estate del 2022, durante una sessione di addestramento acrobatico, la pilota olandese Narine Melkumjan ha vissuto un terribile momento. Il tettuccio in vetro del suo aereo Extra 330LX si è improvvisamente frantumato in volo. L’incidente è stato documentato in un video condiviso dalla stessa Melkumjan su X. La clip mostra il drammatico istante in cui il pannello superiore dell’aereo si è aperto mentre la pilota stava eseguendo una manovra acrobatica.

Incidente durante un’azione acrobatica: ecco come è avvenuto

Dopo il decollo, un fermo che doveva mantenere bloccato il tetto si è allentato. Ciò ha quindi causato la rottura improvvisa del vetro. Melkumjan è riuscita però a mantenere il controllo dell’aereo e a completare il volo in sicurezza. Nonostante il pericolo evidente e le forti raffiche che le sferzavano il volto. La donna ha poi dichiarato di aver avuto difficoltà a vedere a causa del vento. Il quale ha reso necessario stringere gli occhi durante l’atterraggio. Fortunatamente, la pilota è riuscita a tornare a terra senza pericolo o lesioni gravi. Anche se ha impiegato quasi 28 ore per ripristinare completamente la vista dopo l’esperienza traumatica.

In un messaggio pubblicato insieme al video dell’incidente, la giovane ha voluto condividere la sua storia come monito per altri piloti. Questo allo scopo di poter servire a prevenire incidenti simili in futuro. Ha ammesso poi che l’errore è stato in gran parte attribuibile a una valutazione insufficiente delle condizioni prima del volo. Il tutto aggravato dal fatto di non aver indossato protezioni agli occhi. Melkumjan ha anche rivelato di non essersi ripresa completamente dal COVID-19 prima di tornare in cielo. Il che potrebbe aver influenzato le sue capacità fisiche e decisionali durante l’incidente.

Ad ogni modo questo episodio ha suscitato un ampio dibattito sulla sicurezza dell’aviazione e sull’importanza di un’adeguata preparazione prima di ogni azione acrobatica. Le autorità aeronautiche sono state chiamate a rivedere le linee guida per garantire che simili simili possano essere evitate.