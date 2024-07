Il 10 luglio a Parigi si terrà il Galaxy Unpacked estivo. La data dell’evento è stata già annunciata dal colosso sudcoreano, che in questa occasione procederà con la presentazione ufficiale dei suoi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, oltre alla nuova generazione di Galaxy Watch; l’inedito Galaxy Ring e i nuovi Galaxy Tab.

Galaxy Unpacked: tutti i dispositivi Samsung in arrivo

Protagonisti principali dell’evento saranno i due nuovi smartphone pieghevoli: il Samsung Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. Per quanto riguarda il primo, sappiamo già che gli aggiornamenti principali riguarderanno alcuni particolari estetici, ma non solo. Il pieghevole sarà particolarmente sottile, con una struttura complessivamente molto elegante e leggera. La somiglianza al suo predecessore sarà evidente ma Samsung sembrerebbe aver curato dei dettagli non indifferenti che renderanno il dispositivo un valido avversario dell’attesissimo Google Pixel 9 Pro Fold.

Il Galaxy Z Flip 6 non si allontanerà molto dallo Z Flip 5. Il display esterno continuerà ad essere costituito da un pannello da 3,4 pollici ma sarà possibile acquistare il pieghevole a conchiglia in svariate colorazioni, tra queste anche il giallo, l’azzurro, il verde e il viola.

Ad alimentare la curiosità nei confronti dell’evento Samsung è sicuramente il Galaxy Ring: l’anello smart sarà la vera e propria novità di quest’estate. Grazie all’app Samsung Health sappiamo che il dispositivo accoglierà parecchie funzioni legate alla salute e al benessere degli utenti e ciò lo renderà un valido rivale degli smartwatch più in voga. Gli utenti potranno sfruttarlo per monitorare la frequenza cardiaca e la temperatura della pelle e le donne riceveranno informazioni sul ciclo mestruale.

Un’importante novità attesa durante l’Unpacked di questo mese è rappresentata anche dall’inedito Samsung Galaxy Watch Ultra. Lo smartwatch sfiderà apertamente Apple mostrando un design rinnovato e abbastanza robusto, reso particolare dalla presenza di una cornice squadrata che avvolge il quadrante circolare.