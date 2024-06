Google diventa Green: nuove strategie per la sostenibilità ambientale

Con il peggiorare della situazione climatica la consapevolezza sulla situazione critica del nostro ambiente è cresciuta a dismisura. Sempre più aziende (per fortuna) sta ponendo tutta la propria concentrazione nel realizzare prodotti che vadano a rispettare l’ambiente e che siano più ecologici senza danneggiare ancor di più i Pianeta. Molti sono partiti dalla riduzione della plastica ed altri, invece, hanno cercato di trovare nuovi metodi per la gestione delle risorse idriche. Tra queste società non potevano mancare i grandi nomi, proprio come Google.

Google ha da sempre mostrato una certa sensibilità nei confronti di queste importanti tematiche ed ora ha apportato un nuovo cambiamento che potrebbe fare una gran differenza nel modo in cui si occupa della sostenibilità ambientale. L’azienda tra non molto effettuerà una serie di modifiche alle sue strategie portando ancora avanti il suo costante impegno verso la sostenibilità. Google ha infatti rinnovato il suo desiderio di essere una società green annunciando che le prossime progettazioni prevedranno l’uso di materiali riciclati.

Il riciclo basterà a trasformare Google? Diventerà davvero una società green?

L’idea di Google è quella di creare confezioni completamente prive di plastica per i Pixel 8 e poi di usarle, gradualmente, per tutti i suoi prodotti futuri. Si tratta di un passo molto molto importante e forse anche impegnativo, ma, se Google dovesse riuscirci, i risultati per l’ambiente sarebbero grandiosi. Gli imballaggi di smartphone, tablet e PC sono infatti notoriamente quasi interamente in plastica e quindi estremamente inquinanti.

Per confermare la serietà delle proprie intenzioni, Google ha pubblicato una guida in cui illustra dettagliatamente come saranno realizzati i nuovi imballaggi. La scelta è stata fatta anche in vista della possibilità futura di recuperare materiali che, se realizzati in plastica, risultano difficili da riutilizzare. Le scatole dei prodotti saranno costruite con prodotti vegetali o più semplicemente in carta, così come le fascette. I design delle confezioni saranno rivisti, presentando bordi particolari che ne faciliteranno l’apertura e allo stesso tempo garantiranno una maggiore protezione.