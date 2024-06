I primi di giugno si è tenuto il Worldwide Developers Conference, evento in cui Apple ha annunciato l’arrivo e le novità dell’aggiornamento del suo sistema operativo, iOS 18.

Le speculazioni sull’arrivo del nuovo sistema operativo di Apple circolavano già da parecchi mesi, e parlavano soprattutto dell’integrazione dell’intelligenza artificiale sui nuovi dispositivi della casa di Cupertino.

Durante l’evento Apple ha confermato questi rumors, parlando di alcune funzioni che arriveranno a settembre con iOS 18 e dell’accordo con OpenAI per l’integrazione di ChatGPT all’interno del nuovo sistema operativo.

La novità sicuramente più importante in arrivo è Apple Intelligence, le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per eseguire diverse attività, come un miglioramento dell’assistente vocale di Apple, Siri, funzioni per la creazione e la generazione di immagini, testi e molto altro, la possibilità di modificare i contenuti multimediali, e il miglioramento di altre funzionalità come la modalità Non disturbare di Apple.

Tuttavia le nuove funzioni di iOS 18 non verranno rilasciate tutte a settembre, ma alcune saranno lanciate con gli aggiornamenti successivi, come iOS 18.1.

Apple: quali saranno le funzioni che verranno rilasciate con gli iOS 18.1?

Come detto in precedenza, a settembre verrà rilasciato il nuovo sistema operativo di Apple: iOS 18. Ma tutte le novità tanto attese non verranno rilasciate tutte insieme a settembre, visto che per alcune bisognerà attendere i mesi successivi.

Tra le funzionalità che non saranno presenti durante il lancio di iOS 18, ma che potremmo trovare nel mese di ottobre o di dicembre ci sono alcune funzioni che riguardano proprio l’attesissimo Apple Intelligence, come la possibilità di averlo in lingua italiana, le etichette presenti sull’e-mail che saranno basate sull’AI e infine, l’opzione per utilizzare Siri per controllare gli aspirapolvere robot.

Tutte le altre funzioni saranno invece disponibili già a settembre con il rilascio del primo aggiornamento del nuovo sistema operativo di Apple.