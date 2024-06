Il progetto Apple Car, che aveva suscitato tanto interesse e aspettative, è stato ufficialmente abbandonato. Nonostante questo fallimento, l’ azienda però non sembra intenzionata a rallentare il ritmo. Infatti, sta già orientando i suoi sforzi verso nuovi orizzonti. Attraverso l’ esplorazione di ambiti diversi dai tradizionali prodotti tecnologici per cui è da sempre conosciuta.

In particolare, secondo recenti indiscrezioni riportate dal noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, Apple avrebbe rilanciato i suoi progetti legati alla robotica. Questa nuova direzione è sotto la guida esperta di John Giannandrea, ex dipendente di Google e responsabile dei precedenti sviluppi di Siri e dell’AppleCar. Giannandrea sta ora supervisionando lo sviluppo di un robot umanoide. Grazie alla sua vasta esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale. Tale progetto, però, è ancora nelle fasi iniziali e non ci si aspetta che veda la luce prima di almeno un decennio.

Apple: un nuovo obiettivo all’ orizzonte

L’idea di Apple è quella di creare un robot dalle dimensioni ridotte, in grado di seguire gli utenti all’interno delle loro abitazioni. Anche se non si esclude la possibilità di sviluppare un modello più grande, dotato di un braccio e di un iPad integrato. Le sue specifiche funzionalità restano ancora poco chiare. Potrebbe agire come assistente domestico, ma le sue potenzialità potrebbero estendersi ben oltre questo ruolo. Ciò che è certo è che ci vorrà ancora del tempo prima che possano essere rivelati ulteriori dettagli a riguardo.

Nel frattempo, l’attenzione del brand si concentra sulla prossima conferenza WWDC 2024, prevista per la sera del 10 giugno. Durante questo evento, che si preannuncia ricco di novità, Apple potrebbe annunciare ulteriori sviluppi tecnologici e presentare innovazioni significative che delineeranno il futuro immediato della società. Tra le attese principali ci sono iOS 18 e nuove applicazioni di AI. Insomma, anche se la AppleCar è ormai un capitolo chiuso, il colosso di Cupertino sembra pronto a sorprendere il mondo con nuove idee rivoluzionarie, ribadendo il suo impegno di leader nell’innovazione tech.