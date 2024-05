Audi RS 4 Avant: l'edizione limitata per celebrare 25 anni di successi

L’Audi festeggia i 25 anni della sua super rinomata RS 4 Avant creando un’edizione limitata super lussuosa. Essa sarà prodotta in soli 250 vetture e sarà disponibile sul mercato italiano fra qualche mese ad un prezzo che parte dai 160.000 euro.

Per questa edizione speciale, Audi ha implementato il suo già potente motore V6 biturbo da 2,9 litri, portandolo addirittura a 470 CV e a 600 Nm di coppia. Anche il cambio tiptronic a 8 rapporti è stato ottimizzato cos’ da poter garantire al guidatore tempi di innesto ridotti. Grazie a queste migliorie, riesce a raggiungere una sorprendente accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. La velocità massima, invece, rocca facilmente i 300 km/h, mostrando la sua potenza su strada ed eventualmente su pista.

Audi ha creato per la sua auto esclusiva ed estremamente limitata un assetto specifico, pensato per migliorarne la guidabilità soprattutto in curva. Questa favolosa Audi ha dei particolari ammortizzatori a ghiera regolabili a mano, con un’altezza da terra ridotta di 10 mm rispetto alla versione standard. Essa è ulteriormente regolabile di altri 10 mm tramite le stesse ghiere. L’azienda ha rivisto anche il differenziale sportivo posteriore ha subito una modifica, così da riuscire a distribuire attivamente la coppia tra le ruote dello stesso asse, migliorandone di molto la stabilità e l’agilità.

Estetica studiata nel dettaglio per un’Audi esclusiva

La dotazione di serie dell’auto comprende diversi elementi tra cui pneumatici Pirelli P Zero Corsa e cerchi in lega da 20″ con finitura Palladio opaco. Se la si vuole usare su pista piuttosto che in strada, l’Audi fornisce un secondo set di ruote con cerchi in lega sempre da 20″ ma in nero opaco e pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS.

L’estetica della RS 4 Avant edition 25 years è caratterizzata da dettagli esclusivi: cornici dei cristalli in nero lucido, vetri posteriori oscurati, specifico inserto nero in corrispondenza dei gruppi ottici posteriori, anelli e scritte Audi in total black e proiettori Matrix LED bruniti. Questa edizione è poi disponibile nei colori grigio Nardo per un look elegante, nero Mythos per chi preferisce l’aggressività e giallo Imola per chi vuole distinguersi.

Gli interni sono altrettanto raffinati, con rivestimenti con cuciture in giallo a contrasto che richiamano l’Audi RS 4 Sport del 2001. La corona del volante, i braccioli e la console sono rifiniti in Alcantara. I sedili a guscio RS con schienali in carbonio sono rivestiti in pelle nera e microfibra Dinamica. È possibile optare per il volante in pelle scamosciata Audi exclusive con marcatura centrale, in alternativa a quello in pelle. Cosa ne dite di questa fantastica vettura? Ne acquistereste una? Di certo i più appassionati fremono all’idea di averla nella propria collezione.