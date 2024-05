La cinetosi, comunemente conosciuta come mal d’auto, rappresenta una sfida persistente per coloro che si avventurano in viaggi automobilistici. Si tratta di un disturbo neurologico che può manifestarsi attraverso sintomi quali vertigini, nausea e persino vomito. Rendendo spesso i lunghi tragitti un’esperienza sgradevole per molti. Nonostante gli sforzi della comunità scientifica e delle aziende farmaceutiche nel corso degli anni, la ricerca di una soluzione definitiva è rimasta finora inafferrabile. Ma, un recente annuncio di Apple davvero risolvere la situazione.

Apple risolve il problema della cinetosi

La multinazionale tecnologica ha così svelato una nuova tecnologia progettata per alleviare i sintomi della cinetosi durante i viaggi in auto. Questa innovazione è stata denominata “Vehicle Motion Cues”. Essa mira a migliorare la comunicazione tra occhi e cervello. Al fine di ridurre il conflitto sensoriale tra ciò che si vede sullo schermo e ciò che si percepisce attraverso i movimenti del veicolo. Utilizzando sensori già presenti sui dispositivi iPhone, la tecnologia rileva i cambiamenti di movimento dell’auto e aggiorna dinamicamente l’interfaccia visiva per adattarsi. Riuscendo così ad offrire agli utenti un’esperienza di viaggio più fluida e confortevole. L’introduzione di questa funzionalità è prevista con il lancio di iOS 18 nel prossimo settembre. La sua presentazione ufficiale potrebbe davvero rappresentare un passo molto importante verso il superamento dei disagi causati dalla cinetosi e migliorare notevolmente il comfort durante i viaggi su strada.

Ma non è tutto. Apple ha anche suggerito la possibilità di un ritorno sul mercato automobilistico, accennando alla progettazione di una “Apple Car“. Mentre i dettagli su questo progetto restano ancora vaghi, l’interesse della società per il settore è comunque evidente. infatti la ricerca di partner per la realizzazione di un veicolo innovativo è tuttora molto attiva. Anche se, per il momento, non sono state ancora fornite informazioni dettagliate sulle caratteristiche o sulle tempistiche del lancio di una potenziale Apple Car.