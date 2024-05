CUPRA, il brand catalano noto per il suo spirito sportivo e lifestyle, continua la sua evoluzione con l’introduzione della nuova Tavascan, un SUV Coupé completamente elettrico. Questo veicolo innovativo è pronto a fare il suo ingresso in Italia, segnando un importante passo avanti nella gamma del marchio.

Presentata per la prima volta al Salone di Francoforte nel 2019 come concept car, la CUPRA Tavascan ha mantenuto il design originale anche nella sua versione di serie, caratterizzato da linee accattivanti e sinuose. Questo SUV Coupé a zero emissioni è stato concepito e sviluppato a Barcellona, ma verrà prodotto ad Anhui, in Cina, presso il centro di innovazione del Gruppo Volkswagen dedicato alla mobilità elettrica.

CUPRA Tavascan: disponibile in Italia da giugno 2024

L’arrivo della CUPRA Tavascan sul mercato italiano è previsto per giugno 2024, con le prime consegne programmate per la fine dell’estate. Questo modello rappresenta la seconda vettura completamente elettrica del brand. Insieme alla Tavascan, il brand catalano prevede di lanciare anche la nuova CUPRA Raval, una city car a zero emissioni derivata dalla concept car UrbanRebel.

Il CEO di CUPRA, Wayne Griffiths, ha sottolineato l’importanza della Tavascan nel percorso di elettrificazione del marchio. “Il viaggio del brand verso l’elettrificazione è l’impulso inarrestabile al centro di tutto ciò che facciamo. CUPRA si sta trasformando in un brand completamente elettrificato entro il 2030. Sono tante le auto elettriche puramente convenzionali che stanno arrivando sul mercato, ma questo non è l’obiettivo di CUPRA”, ha dichiarato Griffiths. “Nel 2019 volevamo reinventare l’elettrificazione dimostrando che Tavascan non è un veicolo che risponde al cambiamento, ma un’auto che lo crea. Allora forse era solo un sogno. Ora, con CUPRA Tavascan, il nostro sogno diventa realtà.”

Una rivoluzione nel mondo dei SUV elettrici

Il lancio della Tavascan rappresenta una svolta significativa nel settore dei SUV elettrici, confermando l’impegno del brand verso un futuro sostenibile e innovativo. La Tavascan non è solo un nuovo modello nella gamma, ma una dimostrazione concreta della capacità del marchio di creare veicoli che anticipano e guidano il cambiamento nel mondo dell’automobile.