CoopVoce, offerta da 200 GB a tempo limitato: il prezzo è folle

CoopVoce è il gestore virtuale più attivo del momento e su questo non ci sono molti dubbi. Lo dimostrano tutte le offerte che pubblica mensilmente, tra le quali questa volta spicca una vecchia conoscenza interessata da un cambiamento di prezzo: la EVO 200.

Al suo interno c’è davvero di tutto e c’è anche un regalo per chi vuole avere una grande opportunità durante il primo mese.

CoopVoce, torna di nuovo la EVO 200 ma con un prezzo totalmente cambiato

Qualcuno l’aveva già vista durante gli scorsi mesi, ma adesso è tornata a far paura grazie al suo nuovo prezzo. La EVO 200 di CoopVoce è sicuramente una delle migliori frecce che il provider ha da scoccare, ma con questo costo mensile diventa una vera e propria arma. Lo scopo è battere ogni altro gestore, mettendo a disposizione minuti, messaggi e giga.

Al momento infatti la nuova soluzione garantisce mensilmente minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 1000 messaggi verso chiunque e 200 giga in 4G. Il prezzo cala rispetto al mese scorso: si passa da 9,90 € al mese a soli 7,90 € al mese.

Le grandi peculiarità di questo gestore sono sotto gli occhi di tutti, basta dare un’occhiata al sito ufficiale. CoopVoce non intende farsi lasciare indietro dalla concorrenza e come sempre vuole guidare la fila di provider pronti a stupire. Con la nuova EVO 200 l’obiettivo potrebbe essere conseguito senza troppa fatica. Sono moltissime le persone che in queste ore si stanno interessando a sottoscrivere la promozione mobile, la quale è interessata anche da alcuni regali.

Chi sceglie questa proposta può infatti assicurarsi la possibilità di non pagare il costo di attivazione ma soprattutto di non pagare il primo mese. CoopVoce ha deciso di rendere disponibile l’offerta gratis per i primi 30 giorni, ma solo per chi la sottoscrive entro il termine stabilito. Per ogni altra informazione in merito, dare uno sguardo al sito ufficiale potrebbe tornare utile.