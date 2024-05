Acquistare oggi un asciugacapelli di casa Rowenta richiede una spesa tutt’altro che dispendiosa per il consumatore finale, infatti grazie all’ultima promozione disponibile su Amazon, è possibile andare ad investire un quantitativo sufficientemente ridotto, addirittura inferiore ai 15 euro.

Lo sconto tocca il modello Rowenta CVB1811 Express Style, un asciugacapelli potente, ma anche super compatto, che sfrutta la tecnologia ionica con 2 impostazioni di velocità e di temperatura, per facilitare l’asciugatura praticamente ovunque nel mondo, essendo facilmente trasportabile all’interno di una comoda borsa, date le ridottissime dimensioni.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale dove troverete i codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori di oggi.

Rowenta, attenzione allo sconto sull’asciugacapelli

Uno dei prezzi più bassi in circolazione, Rowenta CV1811 Express Style è disponibile in questi giorni all’acquisto a soli 13,99 euro, raggiungendo la cifra minore che abbiamo effettivamente mai visto da tempi immemori. Il prodotto infatti sarebbe in commercio a 22,99 euro, già comunque un valore più che bilanciato e conveniente. Se volete acquistarlo, collegatevi qui.

Il prezzo così basso è estremamente favorevole, la sua facilità di utilizzo lo rende accessibile da parte di un qualsiasi consumatore, poiché vi basterà a tutti gli effetti estrarlo dalla custodia o dal sacchetto dove lo riponete di solito, collegarlo alla presa di corrente (data l’assenza di una batteria integrata) e premere il pulsante di accensione.

In confezione è possibile trovare anche il concentratore, per uno styling estremamente utile e funzionale, che va appunto a concentrare il flusso d’aria per garantire una asciugatura estremamente precisa ed affidabile. L’asciugatura con milioni di ioni permette di ridurre al massimo l’elettricità statica, donando un effetto crespo con capelli lisci, facilmente gestibili e soprattutto capaci di ricevere una lucentezza praticamente mai vista prima d’ora. Il design minimale lo rende estremamente trasportabile e facilmente posizionabile praticamente dovunque vogliate, anche in un piccolo zainetto.