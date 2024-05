Disney+ aggiorna il suo catalogo per il mese di giugno proponendo una serie di nuove aggiunte davvero interessanti. Film e Serie TV arrivano per assecondare i gusti di tutti i possibili utenti. Le novità sono entusiasmanti e puntano ad attirare l’attenzione del pubblico tenendolo incollato allo schermo. Queste sono solo alcune delle aggiunte in arrivo su Disney+, offrendo una varietà di contenuti.

Arrivano nuove serie TV su Disney+

Gli appassionati dell’universo di Star Wars non resteranno delusi con il debutto della tanto attesa serie “The Acolyte: La Seguace”. Questa serie segue un Maestro Jedi rispettato, interpretato da Lee Jung–jae, che si trova a indagare su una serie di crimini scioccanti. La sua indagine lo porta a confrontarsi con una guerriera pericolosa del suo passato, interpretata da Amandla Stenberg. La serie sarà disponibile in streaming dal 5 giugno.

Per gli amanti della moda, arriva “Becoming Karl Lagerfeld”. Disponibile dal 7 giugno. La serie, ambientata nel 1972, esplora la vita dello stilista allora sconosciuto al grande pubblico, La storia si snoda tra glamour, conflitti personali e rivalità con Yves Saint Laurent, svelando la vita di Karl prima di diventare Lagerfeld.

Un’altra serie su Disney+ dedicata al mondo della moda arriva il 25 giugno. Il nome dello show è “Diane von Furstenberg: Woman in Charge”. Il documentario racconta la vita della pioniera della moda e fondatrice di un marchio iconico. Sono incluse interviste con figure influenti come Oprah Winfrey, Marc Jacobs e Hillary Rodham Clinton.

Contenuti per tutti i gusti

“The Veil” è un thriller di spionaggio con Elisabeth Moss, disponibile dal 26 giugno. La serie esplora la relazione complicata tra 2 donne coinvolte in una pericolosa situazione fatta di intrighi e bugie.

Il 12 giugno arriva anche la 3stagione di “Welcome to Wrexham”. La serie documenta la storia del Football Club, acquistato nel 2020 da Rob McElhenney e Ryan Reynolds.

Infine, per gli amanti dei documentari naturalistici, “Billy & Molly: An Otter Love Story” sarà disponibile dal 14 giugno. Si racconta la storia di una lontra in difficoltà che trova aiuto presso una famiglia nelle remote isole Shetland.