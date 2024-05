Ogni giorno i vari operatori telefonici cercano di conquistare la fetta più grossa del mercato offrendo agli utenti promozioni variegate pensate per soddisfare le esigenze di tutti, si tratta ovviamente di strategie di mercato pensate per accontentare le necessità di tutti a prezzi convenienti in modo da incentivare la sottoscrizione di promozioni a pagamento.

Tra queste presenti anche Iliad che ovviamente ogni mese ricostituisce il proprio pool di offerte a cui attingere pensato ovviamente per accontentare tutti gli utenti con caratteristiche ad hoc per ognuno di essi con costi da corrispondere ogni mese decisamente competitivi.

Ecco dunque che per dare una scossone al proprio mercato, Iliad ha pensato bene di proporre una delle sue promozioni più amate offrendo anche un regalo in bundle a coloro che decideranno di sottoscriverla, vediamo insieme i dettagli.

Torna Iliad 180

La promo in questione è Iliad 180, quest’ultima garantirà all’utente che l’attiva minuti di telefonate illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 180 GB di traffico dati in velocità 5G, il tutto ad un costo di 9,99 € al mese, con un costo di attivazione pari anch’ esso a 9,99 €.

Ma non è finita qui, infatti coloro che decideranno di attivare questa promozione saranno in grado di usufruire di un’offerta vantaggiosa per quanto riguarda la rete Internet per casa, la fibra di Iliad infatti costerà solo 19,99 € al mese in sconto a coloro che avranno attivato tale promozione.

Si tratta di una combo decisamente vantaggiosa per coloro che cercano di portarsi a casa una connessione Internet superveloce sia per il proprio soggiorno sia per il proprio smartphone in un unico colpo, di conseguenza se siete interessati affrettatevi ad attivarla prima che Iliad rimuova tale possibilità.

Ricordiamo che la connessione Internet in 5G e utilizzabile solo se siete dotati di uno smartphone compatibile con le reti di ultima generazione.