Apple MacBook Air è un notebook che potremmo quasi definire ad sogno, un prodotto che permette di raccogliere al proprio interno tutte le migliori specifiche tecniche del momento, essendo comunque la versione in promozione quella effettivamente lanciata dall’azienda nel corso del 2024.

Il modello in questione presenta giustappunto il processore Apple M3, un SoC di eccellente qualità che, grazie alla configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, permetterà a tutti gli utenti di mettere le mani su prestazioni quasi al livello dei fratelli maggiori MacBook Pro. Eccellente è il display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con nella parte superiore incastonata una webcam da 1080p per registrazioni di qualità nella maggior parte delle occasioni.

Apple MacBook Air: offerta assurda su Amazon

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un Apple MacBook Air di 13 pollici, il notebook dell’azienda di Cupertino si può trovare su Amazon con uno sconto decisamente importante sul suo valore di listino, pensando appunto che è prevista una riduzione di circa 250 euro da 1349 euro originari. La spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere è comunque di 1099 euro, sempre approfittando di garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono davvero tantissimi, tutto ha inizio semplicemente con l’estetica, essendo realizzato con un bellissimo corpo in alluminio, riesce indubbiamente a garantire una maggiore resistenza ed eleganza anche sul lungo periodo. In secondo luogo annoveriamo il display, un Liquid Retina da 13,6 pollici che può letteralmente far invidia anche ai quotatissimi OLED, per poi arrivare al chip M3, uno dei più performanti di sempre per quanto riguarda il mondo di Apple stessa.